Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık açıkladı: 542 bin 557 kişinin yaşlılık ve engelli aylığı kesildi

18 Nisan 2022 Pazartesi, 14:07

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver’in soru önergesini yanıtladı.

Yanık, 2021 yılında 262 bin 349 kişinin 65 yaş aylığı, 225 bin 959 kişinin engelli aylığı, 54 bin 249 kişinin ise engelli yakını aylığının iptal edildiğini bildirdi. Bakan Yanık’ın yanıtına göre bir yılda 542 bin 557 kişinin aylığı kesilmiş oldu. Bakan Yanık’ın yanıtını değerlendiren Ünver, şunları belirtti:

“AKP, yaptığı tam bağımlı/kısmi bağımlı ayrımıyla haklarını ellerinden alarak, hayatı zorluklarla dolu engelli vatandaşlarımızı mağdur etti. Dün bakıma muhtaç kabul edilen engelli, çıkarılan yönetmelikle bir günde bakıma muhtaç olmaktan kurtuldu mu? Sahada ‘CHP gelirse sosyal yardımları keser’ propagandası yapan AKP'nin gerçek yüzü bu. AKP, yandaşa kaynak yaratabilmek için engelli, engelli bakım ve yaşlı aylıklarına göz dikti. Ekonomik krizde AKP'nin ilk aklına gelen sosyal yardım niteliğindeki bu ödentileri kesmek olmuştur. Bakanlığın vermekten imtina ettiği 2017, 2018, 2019, 2020 yıllarına ait verilere ilişkin sorularımızı tekrar soracağız. AKP'nin sosyal yardımlar konusunda gerçek yüzünü göstermek adına bu işin peşini bırakmayacağız.

“ÇEŞİTLİ BAHANELERLE MAAŞLARIN KESİLMESİNE YOL AÇAN POLİTİKALAR”

Türkiye nüfusunun yüzde 12’sini oluşturan engelliler, salgın hastalıkların oluşturduğu olumsuzluklardan en çok etkilenen, özellikle koronavirüs pandemisinin yaşam koşullarını en çok bozduğu kesimlerin başında geliyor. En temel ve acil çözüm bekleyen sorunlardan olan engelli ve 65 yaş aylığının enflasyon karşısındaki düşüklüğü ve yükseltilmesi ihtiyacı öylece dururken, bu maaşların çeşitli bahanelerle kesilmesine yol açan politika ve uygulamalar kabul edilemez. Biz, CHP olarak, engellilerin bir birey olarak toplumsal hayata katılımını ve uyumunu sağlamak, bu manada tam anlamıyla eşitliği ve erişilebilirliği hayata geçirmek için gereken ne ise yapacağımızı; CHP iktidarında başta kısmi ve tam bağımlı ayrımı olmak üzere hak kaybına yol açan uygulamaların tamamını kaldırmak suretiyle yaşanan tüm sorunları çözeceğimizi ifade etmek istiyorum.”