Ekonomik kriz yüzünden üniversite öğrencileri çıkmaza girdi: Karın tokluğuna çalışmak zorundayız

29 Haziran 2022 Çarşamba, 04:00

Üniversite öğrencileri eğitimlerini sürdürürken ekonomik anlamda zorlandıklarını ve çalışmak zorunda kaldıklarını söylüyor. Eğitim masraflarını karşılayamayan bazı öğrenciler eğitimini bırakırken bazıları da sürdürmekte zorlandığını belirtiyor. Üniversite öğrencisi Dilan S. hayatını sürdürmek için çalışmak zorunda kaldığını ancak bu durumun okulunu aksatmasına sebep olduğunu söyledi. Bu yüzden okulunun uzadığını belirten Dilan S., “Etrafımda okulunu bırakmayı düşünen ve bırakanlar oldu. Ben de ihtiyaçlarımı çalışarak karşılıyorum. Kira, fatura, ev ve kişisel ihtiyaçlara kadar her şeyin fiyatı ortada. Karın tokluğuna çalışıyorum aslında. Çünkü öğrencileri çok az ücretle çalıştırıyorlar” dedi.

YAŞAMINI SÜRDÜREBİLMEK İÇİN ÇALIŞIYORLAR

Dilan S. gezip görerek bir şeyler öğrenebileceği yaşta hayatını idare etmek için çalıştığını söyleyerek sözlerini sürdürdü: Üniversiteye geldiğim ilk yıl 1 saati 5 liraya çalışıyordum. Yani 24 saatimin 10 saatini 50 liraya satıyordum. Ne yazık ki bu ücretlerle yaşamını sürdürebilmek için hala çalışan arkadaşlarım var.

‘YAPISAL ÖNLEMLER ALINMASI GEREK’

Nejla Kurul, “Yoksulluk ve işsizlik girdabı en çok çocukları yutuyor. Okuldan uzaklaşan ve terkeden çocukların büyük bir kısmının ekonomik ve sosyal nedenlerle bu durumu yaşadığını düşünüyoruz. İlk olarak siyasal iktidarın etkin ekonomik ve sosyal politikalarla işsizlik, yoksulluk ve yoksunluk sorununu çözerek yapısal önlemler alması gerek. Bu ek bütçenin emekçiler, işsizler, sosyal yardımlarla geçinenlerin ihtiyaçlarına göre yapılmasını gerektirir. İkinci önlem eğitim sistemi ve okullarla ilgilidir” dedi.

‘ONURUNA YAKIŞIR HAYAT SÜRMÜYORLAR’

Kurul, “Gençlerin işsizliği ve çalışma sürecindeki sömürüsü Türkiye’nin en önemli sorunları arasında yer alıyor. Her beş gençten ikisi işsizken, mevcut işler de ciddi çalışma yaralarına yol açıyor.Gençler için insan onuruna yaraşır bir yaşam ortadan kalkarken, gençler KYK kredilerini ödemekte de zorlanıyor. Sermaye gruplarının vergi borçlarını affeden, onlarla uyuşmak üzere pazarlık yapanlar, teşvik, muafiyet adı altında sermayeye destek verenler öğrencilerin kredi borçlarını affetmiyor. Türkiye’de işsizlik yapısal bir sorun haline gelmiştir. Bunu önleyecek önlemler ancak radikal köklü dönüşümlerle olabilir. Sorunları yaratan siyasal iktidar bunları çözemez” diye konuştu.