Sabah gazetesi Türkiye'yi unuttu; Avrupa'daki ekonomik krizi gördü
Artan hayat pahalılığı, akaryakıt ve temel gıda maddelerine gelen zamlar, yurttaşları zorlamaya devam ediyor. Ülkedeki ekonomik krizi görmezden gelen iktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinin haberi dikkat çekti.
Türkiye'deki yüksek enflasyon ile birlikte gıda, akaryakıt ve konut fiyatları yükselmeye devam ediyor.
İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinden yayımlanan haber ise dikkat çekti.
Yurttaşlar ekonomik krizle mücadele ederken Sabah gazetesi "Avrupa'da kriz! Karneyle makarna, sırayla kiralık ev, klimaya derece sınırı..." başlıklı bir haber yayımladı.
Türkiye'de sıvı yağ, bebek maması, bebek bezi, un ve şeker gibi ürünlerinin tekli satışının gerçekleştiğini unutan Sabah gazetesi Avrupa'daki krizi ele aldı.
Öte yandan haberde Almanya'da marketlerde kısıtlama olduğu, İtalya'daki su seviyesinin düştüğü ve belediyelerin içme suyu kısıtlaması getirdiği, Yunanistan'da klimaların 26 derece sınırı olduğu ve Çekya'da gaz kaynaklarının azaltılması gerektiği ifade edildi.
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