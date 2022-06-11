Ekonomik krize Cübbeli Ahmet bile isyan etti
"Cübbeli Ahmet" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, kriz nedeniyle kimsenin sohbetlerine gelemediğini söyledi.
Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet" olarak bilinen İsmailağa cemaati "hocalarından" Ahmet Mahmut Ünlü, kendi adıyla videolarını yayımladığı YouTube kanalında bir video daha paylaştı.
Cübbeli Ahmet aynı konuşmada ekonomik kriz sebebiyle kendi yaptığı sohbetlere kimsenin gelemediğini söyledi.
"HAL KALMADI"
Son günlerde akaryakıta gelen üst üste zamlardan şikayet eden Ünlü, "Eskisi gibi gelmeler gitmeler zorlaştı. Yollara gitmek gelmek pahalılaştı. Adam şuradan şuraya gitse gelse... Benzin 100 lira olmuş. Bir gidiş bir geliş... O da her dakika değişiyor, 100 lira olmuş. Eskisi gibi külliyeler, cemaat... Nereden gelecek? 100 bin kişiler geliyordu. Millet otobüs, minibüs tutuyordu. Bir de yolda köfte ısmarlıyordu. Bilmem ne? Şu anda nasıl yapacak? Benzini koyacak şuraya gelecek hali kalmamış yani" dedi.
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