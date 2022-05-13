'Cübbeli Ahmet'e Meclis kürsüsünden yanıt verdi: 'Allah belanı versin'

13 Mayıs 2022 Cuma, 10:32

Cumhur İttifakı'nın destekçisi İsmailağa cemaatinin önde gelen isimlerinden, 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün HDP'ye oy verenleri hedef aldığı sözlerine HDP'den Meclis Genel Kurulu'nda yanıt geldi.

Genel Kurul'da konuşan HDP Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, sözlerini tamamlarken Ünlü'ye seslendi. "Yakın zamanda bildiğiniz üzere hepinizin bildiği üzere Cübbeli Ahmet Hoca birden fazla kez HDP'ye ve HDP'lilere karşı ağza alınmayacak hakaretler kullandı. Buradan HDP'lilerin Cübbeli Ahmet Hoca'ya sözünü buradan ifade etmek istiyorum" diyen Kaçmaz, Ünlü'ye Kürtçe sözlerle (Xwedê bela xwe bide te) "Allah belanı versin" diye beddua etti.

AKP sıralarından gelen “Ne dediğini anlamadık” sözleri üzerine HDP’li Kaçmaz "Allah belasını versin dedim. Bedduasını ilettim ona” açıklaması yaptı.