Son Dakika... Kılıçdaroğlu: 'Birilerinin dolarla 3-4-5 yerden maaş aldıklarını da biliyorum'
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Manisa'da çiftçi ve muhtarlarla bir araya geldi. Kılıçdaroğlu burada yaptığı açıklamada, "Beşli çete var ya, parayı alıp köşeyi dönen, milyar dolarlar alanlar var ya. Bunlar bütün mal varlıklarını Londra'ya götürdüler. Destek verirseniz biz o paraların tamamını Türkiye'ye getirip fakir fukaraya teslim edeceğiz" dedi.
Manisa'da çiftçi ve muhtarlarla bir araya gelen CHP lideri Kılıçdaroğlu açıklamalarda bulundu.
Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
- Sakın ola ki umutsuzluğa kapılmayın. Az kaldı göreceksiniz Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur.
- Devlet akıllıyla, bilgiyle, tecrübeyle yönetilir. Yeter ki vatandaştan, emekten, alın terinden yana olun. Yeter ki üretenden yana olun. Üreten zarar ederse buğdayı, mercimeği, canlı hayvanı, eti, fasulyeyi, zeytinyağını da dışardan alırız. Üretmemiz lazım. İktidar sahiplerinin üreteni desteklemesi lazım.
- Geçen her gün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün büyüklüğünü bir kez daha gösteriyor. Cumhuriyetin başlangıcında 'Köylü milletin efendisidir' demişti. Köylü üretecek, kazanacak. Sizin emeğiniz son derece önemlidir.
- Pandemi bize bir gerçeği daha gösterdi. Tarım bütün ülkelerde stratejik sektördür. Sizler üreteceksiniz ki milletin karnı doysun. Eğer bir anne evladını besleyemeden yatağa yatırıyorsa o annenin dramını hepimizin görmesi ve o dramı bu topraklarda yaşatmamızın gerektiğini hepimizin görmesi lazım. Birilerinin durumu çok iyi biliyorum. Birileri dolarla 3 yerden 5 yerden maaş alıyor biliyorum. 84 milyonun bir avuç insana çalıştığını da gayet iyi biliyorum. Biliyorum düzeltmek istiyorum. Bunun için gücü sizden almamız lazım. En ciddi güç halkın gücüdür.
6 GENEL BAŞKANIN İKİNCİ BULUŞMASI
- Biz 6 lider bir araya geldik. İkinci kez bir masanın etrafına oturduk. Benim taşıdığım kaygıları diğer liderlerde taşıyorlar. Biz gönül birliği yaptık, bizim kişisel bir beklentimiz yoktur. Tek beklentimiz var her evde huzur olsun.
- Bu topraklarda üretilen üzümün değerini bütün dünya biliyor. Üretilen üzümün karşılığını neden çiftçiye veremiyoruz? Hakkını vermiyorlar ama meraklanmayın hakkınızı teslim edeceğim. Haramilerden alacağım sizin hakkınızı teslim edeceğim. Öyle gidecekler hazineyi soyacaklar buna izin vermeyeceğiz.
- İlk yapacağımız işlerden birisi kredileriniz faizlerini sıfırlayacağız. Ana parayı makul bir şekilde geri ödeyeceksiniz. Aynı şeyi esnaf için de yapacağız. Çiftçiyi destekleyeceksiniz. Çiftçi üretecek ki Türkiye zengin olsun.
- Traktörünüzü haczediyorlar, ineğinizi haczediyorlar. Bu adam borcunu nasıl ödeyecek? Onu da yasaklayacağız. Çiftçinin borcu olabilir haciz işlemini kaldıracağız. Yüzde 1 desteğini çiftçiye vereceğiz."
- Türkiye iyi yönetilmiyor. İşi ehline vermek inancımızın da görevidir. Biz Merkez Bankası'na arkeolog tayin ediyoruz. Arkeologun bankayla ne ilgisi var. Güreşçinin bankada ne işi var? Güreşçi gitsin spor yapsın, altın madalya kazansın alkışlayalım. Devleti parsellediler. Parsel parsel götürüyorlar. Az kaldı sabredeceksiniz. Millet İttifakı olarak Türkiye'yi aydınlığa çıkaracağız.
- Beşli çete var ya, parayı alıp köşeyi dönen, milyar dolarlar alanlar var ya. Bunlar bütün mal varlıklarını Londra'ya götürdüler. Destek verirseniz biz o paraların tamamını Türkiye'ye getirip fakir fukaraya teslim edeceğiz.
- Demokrasinin temel taşıdır muhtarlar. İlk seçim bir muhtarlık seçimidir. Demokrasiyi güçlendirmek istiyorsak, kalıcı olsun istiyorsak muhtarın pozisyonunu yükseltmemiz lazım. Bu konuda bir kanun çıkartmak istedik AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Sözüm var o kanunu mutlaka çıkaracağım.
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