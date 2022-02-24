Ekonomist Oğuz Demir benzin ve motorinde beklenen büyük zammı açıkladı

24 Şubat 2022 Perşembe, 12:52

Rusya’nın Ukrayna'ya müdahalesi, dolar, altın ve petrol fiyatlarında keskin şekilde yükselişine sebep oldu. Petrol fiyatları, keskin yükselerek yüzde 4'ün üzerinde prim yaptı. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı LCOc1 yüzde 6.5 artarak 103 doları aştı. Ekonomist Doç. Dr. Oğuz Demir, benzin ve motorinde büyük zam beklendiğini söyledi.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulunan Demir, "Mevcut durumda cuma geceden geçerli olmak üzere 1,20-1,60 TL arasında bir zam muhtemel. Motorinde 1 TL'nin üzerinde ve pazartesi geceden geçerli olacak şekilde" ifadelerine yer verdi.

Ekonomist Demir'in paylaşımı şu şekilde: