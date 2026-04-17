EKPSS, 115 binden fazla adayın katılımıyla pazar günü 81 ilde yapılacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; EKPSS, 81 ilde 97 sınav merkezinde düzenlenecek. Sınav için 1438 bina ve 27 bin 26 salon kullanılacak. Sınav saat 10.15’te başlayacak ve tek oturumda yapılacak. Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri, sınav günü saat 10.00’a kadar açık tutulacak.

Adayların sınavlara girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgeleri, ÖSYM'nin ‘ais.osym.gov.tr’ adresinde erişime açıldı. Sınav sonuçları 14 Mayıs'ta açıklanacak. EKPSS sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren dört yıl geçerli olacak. Kura yöntemiyle yerleşmek isteyen adayların kayıtları iki yılda bir alınacak. Kura kaydı yaptıran adaylar, dört yıl içerisinde gerçekleştirilen engelli memur alımlarına başvurabilecek.

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, sınava ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Engelli adayların kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirilmesi amacıyla ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyinde EKPSS düzenlenecek. Sınava ortaöğretim grubunda 69 bin 630 aday, lisans grubunda 24 bin 866 aday, ön lisans grubunda 21 bin 387 aday, toplamda 115 bin 883 aday başvurdu. Adayların 44 bin 872’sini kadınlar, 71 bin 11’ini erkekler oluşturdu" dedi.

"AYRI SORU KİTAPÇIKLARI HAZIRLANDI"

Adayların öğrenim düzeyleri ve engel grupları için ayrı soru kitapçıkları hazırlandığını bildiren Ersoy, "4 bin 591 aday işitme-1 testinden, 19 bin 990 aday zihinsel engelli testinden ve 91 bin 302 aday ise genel-görme-işitme 2 testinden sınava girecek. Adaylara 60 sorudan oluşan 'genel yetenek' ve 'genel kültür' testleri uygulanacak. Testleri cevaplama süresi 60 dakika olacak. Ancak engel gruplarına göre 20, 30 ve 40 dakika olmak üzere farklı ek süre verilecek" ifadelerini kullandı.

"FARKLI PUNTOLARDA KİTAPÇIKLAR BASILDI"

EKPSS'de adayların engel gruplarına göre 9, 16 ve 18 punto kitapçık hazırlandığını aktaran Ersoy, "9 punto kitapçık 110 bin 295 adet, 16 punto kitapçık 3 bin 421 adet ve 18 punto kitapçık 2 bin 167 adet basıldı. EKPSS'ye süreğen hastalığı olan 37 bin 698 aday, ortopedik engelli 20 bin 669 aday, zihinsel engelli 19 bin 991 aday, görme engelli 12 bin 759 aday, işitme engelli 11 bin 436 aday, dil ve konuşma bozukluğu olan 319 aday, diğer engel gruplarından ise 13 bin 11 aday başvurdu" açıklamasında bulundu.

ÖSYM Başkanı Ersoy, "Adaylara, engel gruplarına göre uygun sınav ortamını sağlıyoruz. EKPSS'ye giren engelli adaylar, engel durumlarına ve sınav salonlarına erişim durumlarına uygun sınav salonlarına atandı. Tekli salonda 20 bin 706 aday, toplu salonda 95 bin 177 aday sınava girecek" dedi.

"74 BİN 494 GÖREVLİ SAHADA OLACAK"

EKPSS gibi hassasiyet gerektiren bir sınavda görevli personelin dikkatli, anlayışlı ve çözüm odaklı yaklaşımının büyük önem taşıdığını ifade eden Ersoy, "Sınavın uygulama ve hazırlık aşamasında bulunan görevlilere bu kapsamda eğitim verildi. 293 ÖSYM Engelli Temsilcisi, sınavın engelli adaylar için belirlenen kurallara uygun gerçekleştirilmesini kontrol etmek için 81 ilde görev yapacak. Sınavda 11 bin 903 aday okuyucu, 17 bin 17 aday işaretleyici, 11 bin 211 aday ise okuyucu ve işaretleyici yardımı alacak. Emniyet dahil toplam 74 bin 494 kişi sınavda görev yapacak" ifadelerini kullandı.

Sınavın hem kurumsal sorumluluk hem de toplumsal eşitlik açısından önem taşıdığını aktaran Ersoy, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"ÖSYM olarak engelli adaylara uygun sınav ortamı oluşturmak, adaylar arasındaki eşitliği sağlamak ve engeli ne olursa olsun adayların sahip oldukları bilgi ve becerileri ölçmek en önemli amaçlarımızdandır. Bu konuda araştırmalar yapan üniversiteler ve diğer kurumlarla iş birliği içerisinde çalışıyoruz. Adayların geleceklerini ve kariyerlerini doğrudan etkileyen EKPSS için hazırlıklarımızı tamamladık. Sınava başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutuldu. Bu kapsamda 394 aday bu haktan yararlandı. Ayrıca hükümlü veya tutuklu olarak bulunan ve sınava başvuran 109 aday EKPSS’ye katılacak. Ceza infaz kurumlarında sınava uygun hale getirilen 49 bina sınav için kullanılacak."

"E-YDS CUMARTESİ GÜNÜ DÜZENLENECEK"

Ayrıca ÖSYM’nin cumartesi günü elektronik sınav düzenleyeceğini bildiren Ersoy, "Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2026/3 Farsça/Yunanca/Bulgarca), Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’da toplam 15 elektronik salonda yapılacak. 1020 adayın katılacağı sınavda emniyet dahil 160 görevli yer alacak. Sınav 13.45’te başlayacak. Adaylara 180 dakika cevaplama süresi verilecek, 16.45’te sona erecek. Hafta sonu düzenlenecek sınavlara katılacak tüm adaylara başarılar, görevlilere kolaylıklar dilerim" dedi.