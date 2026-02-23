ÖSYM tarafından 2026 yılında gerçekleştirilecek EKPSS (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı) başvuru süreci yakından takip ediliyor. Peki, EKPSS başvuruları ne zaman bitiyor? ÖSYM 2026 EKPSS sınav tarihi ne zaman?

2026 EKPSS SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM’nin yayımladığı 2026 sınav takvimine göre Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 19 Nisan 2026 tarihinde saat 10.15’te yapılacak.

EKPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

2026 EKPSS başvuruları 4 Şubat tarihinde başladı. Başvuru süreci 24 Şubat Salı günü itibarıyla sona erecek.

EKPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar EKPSS başvurularını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden tamamlayacak.

EKPSS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EKPSS sonuçları 14 Mayıs 2026 tarihinde ÖSYM tarafından yayımlanacak.

EKPSS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

- Türk vatandaşı olmak.

- 18 yaşını tamamlamış olmak.

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 6’ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak.

- “Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” veya “Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik” veya “Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre alınmış en az %40 oranında engelli olunduğunu gösteren sağlık kurulu raporuna sahip olmak.

- Çalışabilir durumda olmak.

- Tercih edilecek kadrolar için aranan diğer başvuru ve atanma şartlarını taşımak.

Özel başvuru şartlarına ise 2026-EKPSS sınav kılavuzundan ulaşabilirsiniz.