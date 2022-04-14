EKPSS giriş belgeleri erişime açıldı
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (2022-EKPSS) başvuran adayların sınav giriş belgeleri erişime açıldı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 24 Nisan Pazar günü yapılacak 2022-EKPSS'ye başvuran adayların, sınava girecekleri bina ve salonlar belirlendi.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınav giriş belgesini, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden edinebilecek.
Öte yandan duyuruda adayların sınav binalarına saat 10.00'dan sonra alınmayacağı uyarısı yapıldı.
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