EKPSS sonuçları açıklandı
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün sosyal medya hesabından, 2022-EKPSS sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, (ÖSYM), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2022-EKPSS) sonuçlarını açıkladı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu bilgileri verdi:
"5-14 Ocak tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2022 EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme: Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresimizden açıklanmıştır. Sonuçların adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim."
Değerli adaylarımız,— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) February 17, 2022
5-14 Ocak tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2022 EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme: Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçları https://t.co/tfsiOmTm1j adresimizden açıklanmıştır.
Sonuçların adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim. pic.twitter.com/iJ38oTzs1E
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