EKPSS sonuçları açıklandı

17 Şubat 2022 Perşembe, 15:01

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, (ÖSYM), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2022-EKPSS) sonuçlarını açıkladı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu bilgileri verdi:

"5-14 Ocak tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2022 EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme: Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresimizden açıklanmıştır. Sonuçların adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim."