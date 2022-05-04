Ekrem İmamoğlu açıkladı: İBB’de görevlendirilen müfettiş AKP’den aday adayıymış

04 Mayıs 2022 Çarşamba, 15:59

Gazeteci Özlem Gürses, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Karadeniz gezisini T24’te yazdı.

Gürses'in, “Geçen gün iş hayatınızın dahi incelemeye ve mercek altına alındığını söylediniz…” sözlerine yanıt veren İBB Başkanı İmamoğlu, “Evet, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde görevlendirilen bir müfettiş, benim Beylikdüzü dönemimi araştırıyor. Şu anda İBB’de görevli olan bir müfettiş bu, Beylikdüzü’ndeki şantiyelerimizle ilgili detaylar istedi” dedi.

Söz konusu müfettişin AKP’den Mersin milletvekili aday adayı olduğunu belirten İmamoğlu, “Bu arada kendisini deşifre ediyorum, hatta ihbarda bulunuyorum, AK Parti’nin Mersin’den milletvekili adayı olmuş bir isim kendisi. Büyükşehirlere gelen İçişleri Bakanlığı'nın müfettişleri nezaketen Büyükşehir Başkanını ziyaret eder. Bugüne kadar da böyle oldu, hepsi beni ziyaret ettiler” şeklinde konuştu.

"HER ADIMININ TAKİPÇİSİ OLACAĞIM!"



“Bu şahıs hariç! Ne hikmetse bu şahıs, ismi Arif Yıldırım, bu tür agresif konularda daha etkili” diyen İmamoğlu, sözlerini şöyle dürdürdü:

“Terör iltisaklı” denilen soruşturmayı yapan bu kişi. İhbar ediyorum kendisini, benimle yüzleşemediği, korktuğu için gelemiyor. Ben onun müfettişlik mesleğinde atacağı adımlara kaygıyla bakıyorum. Her adımının takipçisi olacağım!"