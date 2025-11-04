Ekrem İmamoğlu: Atatürk'ün emanet ettiği çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'ni korumak için kenetlenmeliyiz

CHP Hollanda Birliği, Rotterdam'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Kutlamada, CHP Yurtdışı Örgütlenme Koordinatörü ve Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, GroenLinks–PvdA ittifakı milletvekili Songül Mutluer ve CHP Hollanda Birliği Başkanı Murat Han Gedikli birer konuşma yaptı. Etkinlikte, İmamoğlu'nun gönderdiği mesaj da okundu.

İMAMOĞLU: KRİTİK BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ

Yurt dışındaki partililere selamlarını ileten İmamoğlu, Türkiye’nin “otoriter rejimlerin yükseldiği kritik bir dönemden geçtiğini” belirterek, “Atatürk’ün emanet ettiği çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’ni korumak için kenetlenmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet'in büyük fedakârlıklarla kurulduğunu vurgulayan İmamoğlu, “Hukukun üstün olduğu, adil ve eşit bir Türkiye’yi hep birlikte yeniden inşa edeceğiz. Bundan asla şüphem yok” dedi. Mesajını “Önce adalet, önce hürriyet” sözleriyle bitiren İmamoğlu, Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayarak “Yaşasın tam bağımsız, çağdaş, demokratik Türkiye Cumhuriyeti” ifadelerini kullandı.

CHP Hollanda Birliği Başkanı Murat Han Gedikli, Atatürk’ün “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” sözünü hatırlatarak “Cumhuriyet’in ikinci yüzyılına adım atarken hem geçmişin onurunu hem geleceğin sorumluluğunu taşıyoruz” dedi.

Avrupa’daki örgütlenme çalışmalarına değinen Gedikli, Amsterdam’da gençlik kollarının öncülüğünde yapılan protestoları ve PES Kongresi’nde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yürüttükleri temasları aktardı. “Her üyeye dokunan, katılımcı ve şeffaf bir yapılanmayı adım adım inşa ediyoruz” diyen Gedikli, ‘Birlik Okulu’ projesinin müjdesini verdi. İmamoğlu’na desteklerini dile getiren Gedikli, “Cumhuriyet korkudan değil, cesaretten doğmuştur. Biz buradayız, susmayacağız, yılmayacağız. Biz Cumhuriyet’iz. Yaşasın Cumhuriyet!” dedi.

Nurhayat Altaca Kayışoğlu, “CHP yurt dışı birlikleri aracılığıyla Cumhuriyet coşkusunu yurtdışına taşıyoruz” diyerek Türkiye’deki hukuk ve demokrasi ihlallerine dikkat çekti. Kayışoğlu, “Bugün Türkiye’de masumiyet karinesi uygulanmıyor. Keyfi gözaltılar ve tutuklamalar hukuk devleti ilkesini zedeliyor. Ancak biz biliyoruz ki bu baskılar bizi asla yıldıramaz” ifadelerini kullandı.

CHP’nin yurtdışında da demokrasi mücadelesini büyüttüğünü belirten Kayışoğlu, “'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingleri artık Türkiye sınırlarını aştı. 12 Ekim’de Brüksel’de de düzenlendi” dedi. CHP’nin yerel seçimlerden bu yana birinci parti konumunu koruduğunu hatırlatan Kayışoğlu, “Seçime kadar birinci parti olacağız, seçimde de birinci çıkarak ülkemize hukuk ve demokrasiyi yeniden getireceğiz” diye konuştu.

GroenLinks–PvdA milletvekili Songül Mutluer de CHP ile kardeş parti dayanışmasına dikkat çekerek, kadına şiddet, ayrımcılık ve çeşitlilik konularındaki mücadelesine devam edeceğini söyledi. Mutluer, “Türkiye’deki demokrasi mücadelesinde CHP’nin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Umut Veysel Demirtaş'ın piyano dinletisi sunduğu, Ercan Söğüt(ün halk müziği konseri verdiği kutlamada, Beyzade Ünver zeybek gösterisi yaptı. Hollanda Atatürkçü Düşünce Derneği Modern Dans Grubu'nun vals gösterisi de büyük beğeni topladı. Cumhuriyet’in ilanı üzerine yapılan bilgi yarışması yoğun ilgi gördü. Program, yeni üyelere rozet takdimiyle sona erdi.