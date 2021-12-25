Ekrem İmamoğlu: Çocuklarımıza fırsat sunmak istiyoruz

25 Aralık 2021 Cumartesi, 15:08

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu yıl 5-14 yaş arası 60 bin çocuğu çeşitli spor dallarıyla tanıştırdıklarını, bu rakamı gelecek yıl 120 bine çıkarmak istediklerini söyledi. İmamoğlu, "Bu noktada hem çocuklarımızın ölçümlerini yapıyoruz hem de yeteneklerini tespit etmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla çocuklarımızın kendilerine uygun branşlarda, spor yapmalarına fırsat yaratmak istiyoruz. Onlara rehberlik yapmak istiyoruz" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sultangazi’deki Cebeci Spor Kompleksi’nde kurum iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen, 12 farklı branşta, toplam 827 çocuk sporcuya müsabaka heyecanını yaşatacak “Spor İstanbul Yıldızlar Ligi Tanıtım Programı”na katıldı.

Etkinlikte İmamoğlu'na, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ve Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, 12 farklı branştan toplam 827 çocuk sporcu ve aileleri eşlik etti. “Dans Akademisi” öğrencilerinin gösterisini izleyen İmamoğlu'na protokol sırasında Alya Karagöz ve Arda Kümbül isimli çocuk sporcular eşlik etti. İmamoğlu, törende yaptığı konuşmada, öncelikle sporun insanı diri tutan, hayata bağlayan, enerjik olmasını sağlayan olağanüstü bir şey olduğunu söyledi.

İmamoğlu'nun konuşması satır başlarıyla şöyle:

"Hayatımızdan hiçbir zaman sporun eksik olmaması lazım. Bu manada tam da İstanbul'a layık gördüğümüz şey ve açıkladığımız Spor Master Planı’ndaki hedef, 16 milyonluk kentin zinde, enerjik her anında spor yapabilen, kendisini içerisinde hissedebildiği bir şehir vaat etmek… Bu açıdan bugünkü organizasyonu çok ama çok kıymetli buluyorum. İBB’nin İstanbul genelinde 43 spor tesisinin ve 96 okul spor salonu bulunuyor. Bu alanlarda, şu anda 5-14 yaş arası, 60 bin sporcumuz taramadan geçirildi bir yıl içerisinde. Hedefimiz, 2022’de bu sayıyı 120 bine çıkartmak. Bu rakamı 120 bin yaparsak, İstanbul'daki her 30 çocuktan birisini, spor okullarında farklı branşlarla tanıştırmış oluyoruz. Bu noktada hem çocuklarımızın ölçümlerini yapıyoruz hem de yeteneklerini tespit etmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla çocuklarımızın kendilerine uygun branşlarda, spor yapmalarına fırsat yaratmak istiyoruz. Onlara rehberlik yapmak istiyoruz.

KALİTELİ DÜNYA SPORCUSU OLACAĞINIZDAN HİÇBİR ŞÜPHEM YOK

Süreci bilimsel ve akılcı yöntemlerle sürdürme amacındayız. Ben de küçük yaşlardan itibaren sporla uğraştım. Bütün çocuklarımızın ve gençlerimizin hem sporda başarılı hem de okulda başarılı olmasını hepimiz çok istiyoruz. Atatürk'ün, 'Ben sporcunun zeki, çevik, aynı zamanda ahlaklısını severim' sözünün her sporcuya ışık tutacağına eminim. Zeki olacaksınız, derslerinize çalışacaksınız, görevlerinizi yerine getireceksiniz, aynı zamanda çevik olacaksınız. Yani sporla ilgili çalışmalarınızı en iyi şekilde yerine getireceksiniz. Aynı zamanda ahlaklı olmak, yani centilmen olmak, yani yenmenin yenilmenin ötesinde, birbirine saygı duymak, insanı sevmek. Dolayısıyla bütün bu duygular, sporun tarif ettiği, Atatürk'ün tarif ettiği karaktere uygun hareket ettiğinizde, çok nitelikli, çok kaliteli dünya sporcusu olacağınızdan hiçbir şüphem yok.

Az önce, yanımda, bir tarafımda futbolcu olmak isteyen Arda, bir tarafımda da tenisçi olmak isteyen Alya vardı. Bu hayaller çok önemli. Çocuklarımızın bu hayallerine hepimizin katkı sunması şart. Gerçekten eğer bir ülkede, çocuklar ve gençler gelecekle ilgili hayaller kurabiliyorsa, o zaman o ülkenin, o milletin geleceğiyle ilgili hep iyi şeyler düşünebiliriz. Bu manada, çocuklarımızın ve gençlerimizin, sporla birleşen sağlıklı bir geleceğe yürürken hayallerini büyütmelerine hepimizin fırsat tanıması lazım. Sizler onlara o fırsatı tanıyacaksınız, bizler de onlara bu güzel imkanları tanıyacağız. Dolayısıyla hepimiz, aslında geleceğimizi teminat altına alacağız.

ÇOCUKLARIMIZDAN ÇIKACAK OLİMPİYAT SPORCULARINI ŞİMDİDEN GÖRÜYORUM

Başta çocuklarımız, annelerimiz, babalarımız, şehrimiz ve milletimiz, Türkiye’miz kazanıyor. Bu bakımdan bu güzel çocuklarımızdan çıkacak olan olimpiyat sporcularını şimdiden görüyorum. Spor Master Planı’mızla şehrimizde bir olimpiyat bilincinin, bir olimpizm ruhunun oluşmasını çok istiyoruz. Bizler, belki bir temel atıyoruz, yarınlarda burada kimlerin konuşacağının da önemi yok. Ama İstanbulumuza, dünyanın en güzel şehrine, bu yolculuğun ucunda 2036 Olimpiyat Oyunları’nı da kazandırmak ve İstanbul'u ev sahibi yapmak istiyoruz. Bunu hep birlikte başaracağız. Hep birlikte, bütün çocuklarımızla başaracağız. Sevgili çocuklar; hepinize başarılar diliyorum. Çok başarılı olacağınıza inanıyorum. Ben, her birinizi şampiyon olarak görüyorum. Birbirinize destek olun. Birbirinizi sevin, eğitimi sevin. Hayat, size çok güzel şeyler sunacak. Göreceksiniz. Sizler ülkemizin geleceğinde çok kıymetli sporcular, yöneticiler ve hatta belediye başkanları olacaksınız.

İstanbul’un genç yetenekleri, 'Spor İstanbul Yıldızlar Ligi'nde bir araya geliyor. Spor İstanbul tarafından, şehrin dört bir yanında 5-15 yaş arası çocuklar için açılan İBB Spor Okulları, yıl boyunca iki aylık dönemlerle 17 farklı branşta spor eğitimleri veriyor. Spor İstanbul Yıldızlar Ligi’ne, 33 farklı tesiste bulunan İBB Spor Okulları’nda eğitim gören, ‘Performans Öncesi Gruplar’dan 692 çocuk ve okul spor salonlarından seçilen 135 çocuk katılacak. 12 farklı branştan, toplam 827 çocuk Spor İstanbul Yıldızlar Ligi’nde yeteneklerini sergileme ve turnuva heyecanı tatma imkânı bulacak.”

Etkinlik; dereceye giren ve 12 farklı branşta eğitim alan sporcularla toplu fotoğraf çekilmesiyle sona erdi.