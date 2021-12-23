Son dakika | Erdoğan'ın hedefinde CHP'li belediyeler ve İmamoğlu var

23 Aralık 2021 Perşembe, 14:49

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Kızılcahamam Kampı'nda belediye başkanları toplantısında konuştu.

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Kuluz kul, eninde sonunda gideceğimiz yer toprak. Ben 1.85 boyundayım dolayısıyla mezarım da ona göre büyük olacak, diğerleri düşünsün" dedi.

CHP'li belediyeleri hedef alan Erdoğan, "Bir yığın yalanla, cilayla bizim yaptığımız işleri kendilerine mal ederek idare ettiler" dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu da hedefe koyan Erdoğan, "Çoğu kim, ne olduğu belli olmayan, bir kısmı terör örgütleriyle iltisaklı çıkan 45 bin kişiyi belediyeye doldurdular" diye belirtti.

AKP'li belediye başkanlarına seslenen Erdoğan, "Tüm hesaplarınızı 2024'te yapılacak mahalli idareler seçimine değil, 2023 Haziran'ındaki seçime göre ayarlamanızı istiyorum. Hiçbir AK Parti belediyesi için şaibe konuşulmamalı. İhalelerden özel hayata kadar kendinize ve bize söz getirecek en küçük bir şüpheye, şatafata meydan vermemelisiniz. Tek yürek olmadan bu işin üstesinden gelemeyiz" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bir yığın yalanla, cilayla bizim yaptığımız işleri kendilerine mal ederek idare ettiler. İstanbul'da Ankara'da bunu yaptılar. İkinci yıl artık makyajlar dökülmeye hakikatler ortaya çıkmaya başladı. Emin olun önümüzdeki yıldan itibaren bunların insan içine çıkacak yüzleri varsa kalamayacaktır. Gerçi balık baştan kokar, misali genel başkanlarına bakıp belediye başkanlarının akıbetini kestirmek mümkündür."

Namuslusun ya önce sen namuslu isen bunun bir gereğini yap bakalım. Ne oldu? Bunun yerine de çoğu kim, ne olduğu belli olmayan bir kısmı terör örgütleriyle iltisaklı çıkan 45 bin kişiyi belediyeye doldurdular. Bu tablo CHP genel başkanının namusunun kendi belediyesi tarafından ayaklar altına alındığının ifadesi değil de nedir?"

CHP'Lİ BELEDİYELERİ HEDEF ALDI

"Aynı şekilde yerel yönetim başkanımız sürekli belediyelerimizle temas halinde. Biz de istişare toplantılarıyla sizlerle zaman zaman bir araya geliyoruz. Son dönemde başlatılan gençlik faaliyetlerimizi de önemli bir adım olarak görüyorum. Ankara'da açtığımız gençlik festivali örnek bir çalışma olmuştur. Tespit ettiğimiz yanlışları affetmediğimiz gibi hayata geçirilen güzel faaliyetlerini de takdir ediyor ve takip ediyoruz. 2019 seçimlerinden bu yana AK Parti saflarına diğer partilerden 40 başkanın katılmış olması aramızda oluşturduğumuz bu güzel iklimin diğerlerini de etkilediğine işaret ediyor. İstişare toplantılarımız aynı zaman tecrübe aktarımı daha iyiye ulaşmak için fikir alışverişi yapma zeminidir. Bir süre önce küresel iklim değişikliğinin insanlığı giderek tehdit ettiği gerçeğini göz önünde bulundurarak 2053 vizyonumuza yeşil kalkınma devrimini oturttuğumuzu açıkladık. Pek çok başlık belediyelerimizi de ilgilendiriyor. Sizleri bu hususta özellikle önem vermeye gerekli hazırlıkları bir an önce yapmaya, yeşil kalkınma devrimimizi desteklemeye davet ediyorum.

Ana muhalefetin başındaki zat nerenin milletvekili, İzmir'in belediyesi kimde? Onlarda. Buradan sesleniyorum yahu İzmir'de acaba o kaçak yapılaşmanın olduğu bölgelerde o gecekonduların olduğu bölgelerde belediyeniz acaba nerede bir kentsel dönüşüm değişim projesi uyguladı? Ama bunu burada benim konuşmam yetmiyor bunu benim İzmir teşkilatımın orada kapı kapı dolaşarak bunları da işaret ederek CHP'nin belediyecilik anlayışı budur bakın bir kentsel dönüşüm projesi yok, bir deprem yaşandı burada bütün bu yapılaşmaları biz yaptık, AK Parti bu ana muhalefet bu."

AKP'Lİ BELEDİYELERİ UYARDI

"Hiçbir AK Parti belediyesi için şaibe konuşulmamalı. İmar planlarından bindiğiniz araca, ihalelerden özel hayatınıza kadar her konuda kendisine ve bize söz getirecek en küçük bir şüpheye, şatafat, israf, kibir görüntüsüne meydan vermemelisiniz."