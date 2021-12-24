Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Bir kısmı terör örgütleriyle iltisaklı çıkan 45 bin kişiyi belediyeye doldurdular" şeklindeki suçlamasına yanıt verdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Çoğu kim, ne olduğu belli olmayan, bir kısmı terör örgütleriyle iltisaklı çıkan 45 bin kişiyi belediyeye doldurdular" şeklindeki suçlamasına yanıt verdi.
Belediye başkanı olarak halka hesap verme zorunluluğunun bulunduğunu belirten İmamoğlu, İBB Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu'nun 45 bin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da 33 bin kişinin İBB işe alındığını ileri sürdüğünü hatırlattı.
Şimdi yine Sayın Cumhurbaşkanı 45 bin kişi diyor. Birincisi yanlış yerden bilgi alıyor ve aldatılıyor. İBB'nin işe aldığı kişi sayısı 21 bin 179. Ama şöyle; 21 bin 179'un içerisinde memur işçi sözleşmeli personel sınavla alınan var. İBB'nin daha önce taşeronlarında çalıştırıp kadroya almak zorunda olduğu insanlar var" ifadelerini kullanan İmamoğlu, "Böyle sınıfları var. Yani söylenenin yarısından az" diye konuştu.
İmamoğlu şunları söyledi:
"15 bin kişiyi işten çıkarttı deniyor. Emeklilik nedeniyle ayrılanlar 3bin 792 kişi. Mevsimlik işler nedeniyle çalışmakta olduğu işten ayrılanlar 3 bin 479 kişi. Kendi isteğiyle ayrılanlar 3 bin 60 kişi. Bizim birebir iş akdini feshettiğimiz kişi sayısıysa sadece 3 bin 400 kişi."
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