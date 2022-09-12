Ekrem İmamoğlu duyurdu: İBB'nin yurt başvuru sonuçları açıklandı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yükseköğrenim öğrenci yurtlarımıza başvuru sonuçları belli oldu, tüm misafir öğrencilerimize gözümüz gibi bakacağız" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Yükseköğrenim öğrenci yurtlarımıza başvuru sonuçları belli oldu" duyurusunu yaptı.
İmamoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yükseköğrenim Öğrenci Yurtlarımıza başvuru sonuçları belli oldu. İhtiyaç tespitini özenle yaptık, tüm misafir öğrencilerimize gözümüz gibi bakacağız, hepsine başarılar diliyorum. Yeni yurtlar yapmaya da devam ediyoruz" ifadesini kullandı.
Yükseköğrenim Öğrenci Yurtlarımıza başvuru sonuçları belli oldu.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) September 12, 2022
İhtiyaç tespitini özenle yaptık, tüm misafir öğrencilerimize gözümüz gibi bakacağız, hepsine başarılar diliyorum. Yeni yurtlar yapmaya da devam ediyoruz.
Başvuru sonuçları için; https://t.co/hMqPCbTJZd pic.twitter.com/8KzVZ3bPyv
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