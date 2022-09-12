Ekrem İmamoğlu duyurdu: İBB'nin yurt başvuru sonuçları açıklandı

12 Eylül 2022 Pazartesi, 10:21

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Yükseköğrenim öğrenci yurtlarımıza başvuru sonuçları belli oldu" duyurusunu yaptı.

İmamoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yükseköğrenim Öğrenci Yurtlarımıza başvuru sonuçları belli oldu. İhtiyaç tespitini özenle yaptık, tüm misafir öğrencilerimize gözümüz gibi bakacağız, hepsine başarılar diliyorum. Yeni yurtlar yapmaya da devam ediyoruz" ifadesini kullandı.

Yükseköğrenim Öğrenci Yurtlarımıza başvuru sonuçları belli oldu.



İhtiyaç tespitini özenle yaptık, tüm misafir öğrencilerimize gözümüz gibi bakacağız, hepsine başarılar diliyorum. Yeni yurtlar yapmaya da devam ediyoruz.



Başvuru sonuçları için; https://t.co/hMqPCbTJZd pic.twitter.com/8KzVZ3bPyv — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) September 12, 2022







