Ekrem İmamoğlu duyurdu: Kiracılar da binalarının incelenmesi için başvuru yapabilecek

Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 12:27

Güncelleme: 22 Şubat 2023 - 12:27

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 11 ilde ağır yıkıma neden olan depremlerin ardından, İstanbul'da yaşayan yurttaşlar da yaşadıklarını binaların güvenliği konusunda endişelenmeye başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yurttaşların "hızlı bina tarama yöntemi" ile binalarının risk durumunu sorgulayabilmeleri için 2019 yılında başlattığı ve depremler sonrası ciddi yoğunluk yaşanan projede, başvuru için tapu şartı aranıyordu.

"2000 YILI SONRASI YAPILAR İÇİN DE BAŞVURU YAPILABİLECEK"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile, kiracıların da başvuru yapabilmesinin önünün açıldığını duyurdu.

Projeye, 2000 yılından sonra inşa edilen binaların da dahil edildiğini belirten Ekrem İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"İBB ekiplerimizin yaptığı hızlı tarama yöntemi ile bina incelememize kiracılar ve 2000 yılı sonrası yapılar için de başvuru yapılabilecek. 2000 yılı öncesi inşa edilen yapıları önceleyerek binalarınızı inceleyeceğiz."