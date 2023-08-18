Ekrem İmamoğlu duyurdu... Mehmet Şimşek'ten İBB'nin talebine onay!

Yayınlanma: 18.08.2023 - 10:34

Güncelleme: 18.08.2023 - 10:41

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, önceki gün görüştüğü Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, İBB'nin ihtiyaç duyduğu dış kredilere onay verdiğini belirtti.

İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Şimşek'e teşekkür ederek kredinin kullanılacağı projeleri şöyle sıraladı:

"İstanbul'un ulaşım yatırımları için ihtiyaç duyduğumuz dış kredilere hazine onayı veren Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'e teşekkürler.

*M7 Mahmutbey-Esenyurt Metrosu'nun yapımı

*M12 Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metrosu / 300 Metro Aracı

*M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu / 100 Metro Aracı

*T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvayı / 34 Tramvay Aracı"

İstanbul'un ulaşım yatırımları için ihtiyaç duyduğumuz dış kredilere hazine onayı veren Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'e teşekkürler.



??M7 Mahmutbey-Esenyurt Metrosu'nun yapımı



??M12 Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metrosu / 300 Metro Aracı



??M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen… — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) August 18, 2023

ZİYARETTE BULUNMUŞTU!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, önceki gün Ankara'da Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Abdülkadir Uraloğlu'nu ziyaret etmişti.

İmamoğlu, ziyaretlere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer vermişti:

"Bugün Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Abdülkadir Uraloğlu'nu ziyaret ettim. Bakanlarımızla İstanbul'u ilgilendiren konularda bilgi paylaşımı yaptık. Nazik ev sahiplikleri için kendilerine teşekkür ederim."