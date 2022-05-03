Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'ın memleketinde sloganlarla karşılandı

03 Mayıs 2022 Salı, 11:25

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Doğu Karadeniz’e yapacağı bayram ziyareti programı başladı.

Trabzon Havalimanı'na gelen İmamoğlu, Rize ve Artvin'e hareket etmesinin ardından Rize'nin İyidere ilçesine geçti. Rize'deki Derepazarı Belediyesi önünde yurttaşlarla bayramlaşan İmamoğlu, "Rize seninle gurur duyuyor" sloganıyla karşılandı.

İmamoğlu, bugün gerçekleştireceği ziyaretler kapsamında Trabzon, Rize ve Artvin’de olacak. İBB Başkanının yurttaşlarla bayramlaştığı anlar ise şu şekilde yansıdı: