Ekrem İmamoğlu, Karadeniz ziyareti için partisini bilgilendirdi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Doğu Karadeniz’e yapacağı bayram ziyareti konusunda partisinin genel merkezini bilgilendirdi. Aslen Trabzonlu olan İmamoğlu’nun memleketi ve yakın çevresine yönelik programının aylar öncesinden belirlendiği öğrenildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Doğu Karadeniz’e yapacağı bayram ziyareti konusunda partisinin genel merkezini bilgilendirdiği öğrenildi.
CHP’nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Seyit Torun, “İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bayram ziyaretine farklı bir anlam yüklememek gerek. Bizim bilgimiz dahilinde” açıklamasını yaptı. Aslen Trabzonlu olan İmamoğlu’nun memleketi ve yakın çevresine yönelik programı aylar öncesinden belirlendi. Ancak özellikle “iktidar yandaşı medya”, bu ziyarete farklı anlamlar yükledi; “Adaylık ziyaretleri yapıyor” şeklinde yorumladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, ziyaretin çok önceden planlandığını ve bilindiğini dile getirdi.
Torun, şu bilgileri paylaştı: “Buna farklı anlamlar yüklemek, abartmak doğru olmaz. Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak ben, bu ziyaretlerle ilgili bilgilendirildim. Ben bilgilendirildiğime göre Genel Başkanımızın da mutlaka bilgisi vardır. Memleketine gitmesin mi? Bayramlaşmasın mı? Hiçbir mahzuru yok. Rize’ye de daha öncesinden söz vermişti. Bu yüzden bölgeye gidiyor ve bayramlaşacak.” İmamoğlu, bugün başlayacağı ziyaretler kapsamında Trabzon, Rize ve Artvin’e uğrayacak.
ÇATALCA’DA BAYRAM ZİYARETİ
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bayramın birinci gününde yurttaşlarla bir araya geldi. İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte Çatalca’nın köylerini ziyaret ederek yurttaşlarla bayramlaştı.
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