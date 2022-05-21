Ekrem İmamoğlu: İnsan imreniyor...

21 Mayıs 2022 Cumartesi, 15:51

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu; Kadıköy'deki Müze Gazhane'de yapılan “Cartoon İstanbul Karikatür ve Mizah Festivali'ni” ziyaret etti. Stantları gezen İmamoğlu katılımcılarla sohbet etti.

Eski mizah dergisi Çarşaf'da; dönemin siyasetçileri Bülent Ecevit, Süleyman Demirel ve Necmettin Erbakan'ın karikatürlerinin yer aldığı sayıları gören İmamoğlu, “İnsan imreniyor, biri benim de böyle bir karikatürümü çizer mi?" dedi.

TEKİN ARAL’IN KIZI İLE FENERBAHÇE SOHBETİ

İmamoğlu; Gırgır Dergisi’nin sayılarının yer aldığı stantta karikatürist Tekin Aral'ın kızı Ayşe Aral ile sohbet etti. Ayşe Aral, İmamoğlu’na “Başkanım babam Fenerbahçeliydi. Fenerbahçe ile ilgili bol karikatür var” dedi.

İmamoğlu, Oğuz Aral'ın yaratıcısı olduğu ünlü çizgi kahraman “Avanak Avni” karikatürünün önünde fotoğraf çektirdi.