Ekrem İmamoğlu’nun Karadeniz gezisi öncesinde afişler yırtılıyor

02 Mayıs 2022 Pazartesi, 04:00

Trabzon başta birçok Doğu Karadeniz kent ve ilçesinde Ekrem İmamoğlu rüzgârı esiyor. Tıpkı 2019 yerel seçimleri öncesi bölgeye yaptığı ziyaretlerdeki hava var Trabzon’da, Rize’de, Artvin’de. Kadını erkeği, genci yaşlısı, bayramlaşmayı bırakıp, İmamoğlu’nun hangi saat nerede olacağını öğreniyor, ona göre hesap yapıyor. Elbette doğup büyüdüğü topraklardaki coşku farklı. Bizim uşak aşağı, sizin uşak yukarı... İmamoğlu’nun doğup büyüdüğü toprakları ziyaret edecek olmasından memnun olmayanlar da var. “Ne ola ki geliyor İBB Başkanı buralara” diyor konuştuğumuz Rizeli. AKP’li bir üye olduğunu öğreniyoruz. Elbette CHP ve İYİ Parti örgütleri tarafından Karadeniz’in dört bir yanına asılan afişleri toplatmak için “teşkilat” kuranların sayısı az değil.

Belli ki, İmamoğlu’nun olası cumhurbaşkanlığı adaylığı endişe yaratmış Cumhur İttifakı’nın üst kadrolarında. Hemen tabana emir gitmiş. Böyle bir kahveye uğruyoruz. “İmamoğlu” deyince sessizlik hâkim oluyor, sonra aralarından biri yumuşatıyor ortamı: “Cumhurbaşkanı da Bakanlarımız da bu toprakların adamı İmamoğlu da.”

Fısıltılar İmamoğlu’nun ziyaretlerde kaç kişi toplayacağına yönelik. “500 ile 1000 kişi” diyene, arka masadan, “Var mısın bir takım elbiseye 5 bine kadar avans benden..” yanıtı geliyor. Anlaşılan Karadeniz’in düşmesi durumunda Cumhur İttifakı adayının seçimi kazanmasının zor olacağını gören AKP ve MHP’nin kurmayları olası bir İmamoğlu insan selinden çekiniyor.

GEZİNİN GEREKÇESİ

Oysa İmamoğlu’nun bölgeye gelişinin farklı nedenleri var. Bayramlaşma ve aile ziyaretinin yanı sıra İmamoğlu, Yomra’da yaptırdığı bir alanın açılışı için ilçeye gidiyor. Rize ziyareti ise iki yıl önce, pandemi döneminde verilip yerine getirilemeyen bir söz üzerine, bölgedeki yurttaşların talebi doğrultusunda gerçekleşecek bir buluşma.

Ziyareti siyasi boyutta düşünen Cumhur İttifakı, Karadeniz’den esecek rüzgârın tüm Türkiye’yi kaplamasından da büyük endişe duyuyor. Özellikle İmamoğlu’na yönelik tavrın yaratacağı mağdurluk durumu AKP-MHP’nin en çok çekindiği konular. AKP ve MHP’nin, “pankart kesme, meydan kapattırma” girişimlerine ise Millet İttifakı şimdilik “bilinen oyunlar” diye yaklaşıyor.

Geçmişte AKP’yi Trabzon’da deviren eski Belediye Başkanı Volkan Canalioğlu, bölgedeki havayı Cumhuriyet’e yorumlarken, “Geliyor gelmekte olan” esprisini yapıyor ve ekliyor: “Aynı şeyleri geçmişte biz de yaşadık. Sahilde çöp döküm alanını kaldırdık. Yeşil alan yaptık. ‘Söz verdik yaptık’ diye de bir tabela astık. Karayolları bir gece geldi kaldırdı. ‘Trafik güvenliğini aksatıyor’ dediler. Ancak çok kısa bir süre sonra oraya bir AKP’li milletvekilinin işyeri reklamını astılar. Bunlar AKP’den beklenen şeyler. Geçmiş aynen tekrar ediyor. İmamoğlu çizgisini bozmuyor. Verdiği sözleri tutuyor. Çalışkan ve dürüst bir lider. Bu da halkta takdir topluyor. Korkunun ecele faydası yok.”

CHP Trabzon İl Başkanı Ömer Hacısalihoğlu da, “Korku ve hazımsızlığının etkisi bu. Afişler trafikte sürücülerin görüşünü engelleyen yerde değil. 8-9 ilçeden afişlerin toplandığına dair bilgi aldık. Yazıklar olsun” diyor.