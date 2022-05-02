Ekrem İmamoğlu'ndan yurttaşlara çağrı

02 Mayıs 2022 Pazartesi, 07:58

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ramazan Bayramı nedeniyle sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

“EN GÜZEL BAYRAM HEDİYESİ…”

Dayanışmaya dikkat çeken İmamoğlu halka çağrıda bulunarak, “Herkese mutlu, huzurlu bir bayram diliyorum. Ramazan ayı boyunca paylaştığımız iftar sofralardaki gibi birliği, beraberliği ve dayanışmayı bayramda da devam ettirelim. Askıdan bir fatura almak en güzel bayram hediyesi” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu’nun paylaştığı videoda ise şu ifadeler yer aldı:

Bir ay boyunca iftar sofralarında buluştuk. Dayanışmanın, birlik ve beraberliğin, kardeşliğin tadını paylaştık. Her zaman bu güzel ayda olduğu gibi yardımlaşma, hoşgörü, sevgi ve saygı rehberimiz oldu. Yüce Allah’tan iyilikler ve güzellikler diledik.

“ASKIDA FATURAYI UNUTMAYIN”

Bu güzel ayda yaşadığımız bu bütün güzel duygular hep devam etsin istiyoruz. Dayanışma hep olsun. Askıda faturayı unutmayın. Allah ibadetlerinizi kabul etsin.

Ramazan Bayramı’nın tüm İslam elemine ve dünyaya başta barış (çok ihtiyacımız var) sağlık ve bereket getirmesini yürekten temenni ediyorum.

Uzun zaman sonra pandemi bitti ve pandeminin olmadığı bir ortamda Ramazan Bayramı’nı hep birlikte idrak edeceğiz.

Eşsiz zamanların, o güzel bayramların tadını ve coşkusunu bir kez daha yaşayacağımızı ümit ediyorum. Ailenizle birlikte hepinize huzurlu bir bayram diliyorum.