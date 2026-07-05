Ekrem İmamoğlu: ‘Köhneleşmiş, koltuk düşkünü, kibirli bir zihniyet; kendi beka kumarlarında sizin hayatlarınızı masaya sunuyor’

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi sosyal medya hesabından paylaşım yaparak gençlere seslendi. "Sevgili gençler, kadını - erkeği ile 86 milyonun yoldaşlığı ile çok büyük bir Cumhuriyet, demokrasi zaferi ile sarsılmak; milli egemenlik ve milletin iktidarının TBMM’sini kurmak zamanıdır. Seçme ve seçilme hakkını korumak zamanıdır. Az kaldı… Gelecek sizindir, siz geleceksiniz! Her şey çok güzel olacak!" diyen İmamoğlu gençlere hitap ettiği bir video da yayımladı.

İmamoğlu yayınladığı videoda gençlere şu sözlerle seslendi:

"Cumhuriyetimizin mirasçısı sevgili gençler, bugün bu ülkede halkımızın kanla tırnakla kurduğu cumhuriyet, 103 yıl sonra tehdit altındadır. Tıkanmış, köhneleşmiş, koltuk düşkünü, kibirli bir zihniyet; kendi beka kumarlarında sizin hayatlarınızı masaya sunuyor. Sizi umutsuz, geleceği olmayan bir kandırmaca ile karşı karşıya bırakarak önünüze modern bir kölelik düzeni çıkarıyorlar. Barınma sorunu zirvede; kira ödeyemeyen, yuva kuramayan gençlerle, sokakları tekinsiz bir düzen ile geleceğinizi umutsuz, ışıksız bir tünele çeviriyorlar. Gençken yorgun, çalışırken çaresiz, geçmişe göre açık ara yoksul hissettirildiniz; hayaller kurarken suçlu hissettirildiniz. Korku, kaygı, şüphe, endişe bir tesadüf değil; bilinçli yaratılmış bir sistemdir. Unutmayın ki kaderiniz, 1100 odalı sarayın dehlizlerinde değildir; siz gençlerimizin fikri ve vicdanı hür zihninde, yeteneklerinde ve çalışkan ellerindedir.

Bu çöküşe, adaletsizliğe tanık olmak, farkında olmak yetmez; aynı zamanda mücadelenin tarafını seçme zamanıdır. Hep birlikte; yoklukla sınanan öğrencilerin, her ayı aç bitiren emekçinin, emeklinin onurunun ve adaletin tarafında olma zamanıdır. İnsanlarımızı bölen, ayrıştıran bu bencil düzene karşı kenetlenerek, birleşerek geleceği inşa etme zamanıdır; yeni bir toplumsal sözleşmeyi yazma zamanıdır. Cumhuriyetimizi paydar kılmayı, demokrasimizi geliştirmeyi, hukuk devletini hayata geçirerek vatanımızın ve milletimizin bereketini arttırıp zenginliği adil paylaşmayı; eşit yurttaşlığın, emeğin kutsallığını, milli iradenin dokunulmazlığını sizlerin azim ve kararlılığı ile kuracağız. Siz gençlerin enerjisini yükselten, girişimciliğinizin önünü açan, kimsenin hakkının yenmediği bir düzenin en üst seviyede teminat altına alındığı bir dönemi başlatacağız. Söylediğini kulağının duymadığı, milletine bıkkınlık veren, görmek ve duymak istemediğiniz bir siyasetçi kimliği değil; pırlanta gibi, genç, yeni nesil, şeffaf, hesap veren bir demokratik siyaset atmosferi başlatacağız. Koltuğa saplananları, kendisini her şeyin sahibi zannedenleri, ömrü bitene kadar koltuğu kendisine ait görenleri, hanedan hayalleri kuranları göndereceğiz. 21. yüzyılın dinamik, liyakatli, çalışkan; doğayı, şehirleri, insanlığımızı, Anadolu irfanını koruyan, yaşatan ve dünyada hak ettiği konumu yakalayan Türkiye'yi kuracağız.

Siz gençler siyaseti izleyin, olanı biteni görün, hazırlığınızı yapın. Sözün sahibi, geleceğin emanetçisi, ay yıldızlı bayrağımızın yılmaz bekçileri, umut ışığı olduğunuzun bilinciyle hazır olun. Sadece olan biteni izlemek değil, dertleşmek ve dertlenmek değil; taşın altına elimizi, yüreğimizi koymak, omuz omuza vermek zamanıdır. Sevgili gençler; kadınıyla erkeğiyle 86 milyonun yoldaşlığıyla, çok büyük bir cumhuriyet ve demokrasi zaferiyle sarsılmak, milli egemenliği ve milletin iktidarının tecellisini kurmak zamanıdır. Seçme ve seçilme hakkını korumak zamanıdır. Türkiye gönüllüleri, muhafızları, yol arkadaşları ve geleceğimizin teminatı olan gençlik hareketiyle yola çıkacağız. Hazır olun, az kaldı. Gelecek sizindir, siz geleceksiniz; her şey çok güzel olacak."