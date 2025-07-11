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Ekrem İmamoğlu'ndan Antalya mitingine çağrı!

Ekrem İmamoğlu'ndan Antalya mitingine çağrı!

11.07.2025 12:28:00
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Haber Merkezi
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Ekrem İmamoğlu'ndan Antalya mitingine çağrı!

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Muhittin Böcek'in tutuklanmasının ardından CHP'nin Antalya'da düzenleyeceği miting için çağrı yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Antalya’da düzenlenecek miting için çağrıda bulundu.

"HEM ADALETSİZLİKLER SON BULACAK..."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de katılacağı miting için sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla çağrı yapan İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Hem bu adaletsizlik son bulacak hem de bu ülkeye bereket gelecek. Antalya, Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek için buluşuyor. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılacağı mitinge bütün hemşerilerimi davet ediyorum."

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