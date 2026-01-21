Ekrem İmamoğlu'ndan 'emekli' mesajı: 'Ekonomimiz işte o zaman şahlanacak'

Silivri Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, X hesabından açıklama yaptı.

İmamoğlu'nun gündeminde en düşük emekli maaşı vardı.

"23 yılın sonunda hala ekonomide şahlanma vaatleri…" diyen İmamoğlu, "En düşük emekli maaşı 20 bin TL olarak açıklandı. Vatandaşa yine sabır düştü. Dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olma vaadiyle iktidar olanlar, hikayelerini büyük bir hüsranla bitirmiştir" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama hiç kimse umutsuz olmasın. Milletin iktidarında refah, huzur bizleri bekliyor.

Yeter ki adalet olsun! Adalet devletin temelidir. Adaleti sağlayınca ekonomimiz işte o zaman şahlanacak."