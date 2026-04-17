Ekrem İmamoğlu'ndan İBB davasındaki 'bantlama' tartışmalarına tepki

Tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB davasındaki 'bantlama' tartışmalarına ilişkin ''Dünyada bir bantlama üzerinden hapis yatan, hem de 12 ay, hem de karar alınmadan hapis yatan bir Allah'ın kulu var mıdır?'' dedi.

Tutuklanan İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, İBB davasından tutuklu korumalarının dünkü savunmalarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

İmamoğlu, tutuklanan korumalarının iktidara yakın medyanın servis ettiği ''tutuklanan korumalarının bir oteldeki güvenlik kameralarını bantlama görüntüleri''ne ilişkin savunmalarına dair ''Dünyada bir bantlama üzerinden hapis yatan, hem de 12 ay, hem de karar alınmadan hapis yatan bir Allah'ın kulu var mıdır?'' diye sordu.

Ekrem İmamoğlu açıklamasında şunları kaydetti:

''Soruyorum:

Dünyada bir bantlama üzerinden hapis yatan, hem de 12 ay, hem de karar alınmadan hapis yatan bir Allah'ın kulu var mıdır?

Ben emin değilim. Ben olmadığını düşünüyorum.

İşte baba, oğul, çoluk çocuk, koruma, şu, bu... Yani deniyor ki “Ekrem; doğman yasak, yaşaman yasak, üniversite bitirip diploma alman yasak, seni kollamak korumak yasak, senin mahremini düzenlemek yasak, senin şoförün olmak, arabanı kullanmak yasak, belediye başkanı olman yasak, cumhurbaşkanı olman zaten yasak...”

Böyle bir nizamname üzerinden bir iftiraname düzenlenmiş ve önümüze konulmuştur. Bunun ifşa edilmesi de şarttır.

Benim canımın ciğerimin nasıl yandığını biliyor musunuz? Ekrem İmamoğlu’nun koruması olduğu için, 12 aydır hiç maaş almayan, 2 çocuk babası bir insan burada.

Sağdan sola mı yapıştırdınız, soldan sağa mı yapıştırdınız diye sormak isterim.

Sağdan sola, soldan sağa milyon kere TRT’de, şurada burada, Savcılığın elinde durması gereken görüntü niye görüntülendiyse, benim de bu soruyu sormam o kadar makbuldür.''

İBB DAVASINDA NE OLMUŞTU?

İBB davasının dünkü oturumunda İmamoğlu'nun tutuklanan korumaları savunma yapmıştı. Ekrem İmamoğlu’nun koruması Çağlar Türkmen ''Bana suç olarak yöneltilen bantlama işi, koruma ekibinin kararı doğrultusunda uygulanmıştır. Bunu yapmasam görevi ihmal suçundan dolayı işimi kaybedebilirdim. Öncü koruma faaliyetindeki bantlama uygulaması, İmamoğlu'nun itibarını ve mahremiyetini korumaktan ibarettir'' demişti.

Ekrem İmamoğlu, savunmasının ardından Çağlar Türkmen’e soru sormak üzere söz almış ve mahkeme başkanıyla arasında tartışma çıkmıştı.

Ekrem İmamoğlu: “Kamerayı bantladığı için hapis yatan Uganda’da bile olmadığını düşünüyorum. Deniyor ki ‘Ekrem doğman yasak, yaşaman yasak, diploma alman, korunman, kollanman, mahremini düzenlemen yasak. Şoförün olmak yasak, belediye başkanı olman yasak, Cumhurbaşkanı olman zaten yasak.’ Böyle bir iftiraname düzenlenmiş ve önümüze konmuştur. Bunun ifşa edilmesi de şarttır” dedi ve ardından Türkmen’e, “Kaç çocuğunuz var?” diye sordu.

Çağlar Türkmen: “Bir kız, bir erkek, 2 çocuğum var başkanım.”

Ekrem İmamoğlu: “Kaç lira maaş alıyorsunuz?”

Çağlar Türkmen: “Şu an alamıyorum.”

Ekrem İmamoğlu: “Bir bant bantladığınız ve jammer çantası taşıdığınız için tutsak olduğunuz söyleniyor, bunun biliyorsunuz değil mi?”

Çağlar Türkmen: “Evet.”

Ekrem İmamoğlu: “Söylediniz ama tekrar edeyim. ‘Mahremi korumak için yapıştırdım’ dediniz.”

Çağlar Türkmen: “Evet.”

Ekrem İmamoğlu: “Sağdan sola mı, soldan sağa mı yapıştırdınız?” İmamoğlu’nun bu sorusunun ardından salondan kahkaha ve alkış sesleri yükseldi. Mahkeme Başkanı, “Evet Ekrem Bey…” diyerek araya girdi.

Ekrem İmamoğlu: “Soru soruyorum Hakim Bey. Benim canım nasıl yanıyor biliyor musunuz? Sayın Başkan ciğerimin nasıl yandığını biliyor musunuz? Bu kişi, Ekrem İmamoğlu’nun koruması olduğu için 12 aydır burada…”

Mahkeme Başkanı: “Bizim önümüze bir isnat getirilmiş… Bu sorunun katkısını söyleyin…”

Ekrem İmamoğlu: “O görüntüler milyon kere TRT’de gösterildiyse benim de sormam normaldir.”

Mahkeme Başkanı: “Bu sorunun sorunun bir katkısı yok, sorulmasına izin vermiyorum.”

Ekrem İmamoğlu: “Aynısını iddia makamı sordu” diye karşılık verdi. Bu sırada bir avukat, ifade sırasında Türkmen’e aynı sorunun sorulduğunu söyledi.

Mahkeme Başkanı: “Bize ne gibi bir katkısı var, Avukat Bey siz de saçma bir soru olduğunu biliyorsunuz.”

Ekrem İmamoğlu: “Müsaade edin, ben bu saçma bulduğunuz soruyu geriye alıyorum ama umarım dünyanın en saçma suçlamasıyla yargılanan bu kişiyi de evine yollarsınız. Arada bizi de savunun, iddia makamını savundunuz az önce, üzülerek söylüyorum ki bayağı savundunuz. ‘Sağdan sola mı, soldan sağa mı?’ Sağdan sola yapıştırdınız. Allah sizi bir an önce kurtarsın kardeşim.”