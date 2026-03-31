Ekrem İmamoğlu'ndan 'kum saatli' mesaj!

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sabah saatlerinde sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
İmamoğlu'nun, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından yapılan paylaşımda "4 kere kazandık… 5’inci" ifadesi ile kum saati emojisi kullanıldı.
4 kere kazandık… 5’inci ⏳— Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CAOIletisim1) March 31, 2026
Öte yandan İBB Davası kapsamında günlerdir süren duruşmalarda kullandığı ifadeler nedeniyle İmamoğlu hakkında dün bir soruşturma daha başlatılmıştı.