Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ekrem İmamoğlu'ndan 'kum saatli' mesaj!

31.03.2026 10:32:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından sabah saatlerinde seçim göndermeli bir paylaşım yaptı. İmamoğlu'nun yaptığı paylaşımda "4 kere kazandık… 5’inci" ifadesi ile kum saati emojisine yer verildi.

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sabah saatlerinde sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

İmamoğlu'nun, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından yapılan paylaşımda "4 kere kazandık… 5’inci" ifadesi ile kum saati emojisi kullanıldı.

Öte yandan İBB Davası kapsamında günlerdir süren duruşmalarda kullandığı ifadeler nedeniyle İmamoğlu hakkında dün bir soruşturma daha başlatılmıştı.

İlgili Konular: #Ekrem İmamoğlu #Paylaşım

İlgili Haberler

O sözleri sosyal medyada gündem oldu: İşte İmamoğlu'nun 'kadın cumhurbaşkanı' çıkışının perde arkası... Bugün, hakkında açılan "bilirkişi" davası kapsamında hakim karşısına çıkan tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun savunmasındaki "kadın cumhurbaşkanı" çıkışı kısa sürede gündem oldu. Peki İmamoğlu o sözlerinden önce ve sonra ne dedi? İşte İmamoğlu'nun o çıkışının perde arkası...
Son Dakika... Bilirkişi savunması sonrası: İmamoğlu'na bir soruşturma daha açıldı! Son dakika.... İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun bugünkü bilirkişi davasındaki savunmasında kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında bir soruşturma daha başlatıldı.
İmamoğlu'nun yargılandığı 'Bilirkişi' davasında mütalaa açıklandı: Bir suçlama düştü, ön ödeme ihtimali doğdu CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı 'bilirkişi' davasında 4'üncü duruşma bugün yapıldı. İmamoğlu, savunmasının başında, "Mahkeme fırtınasıyla karşı karşıyayım. Diğer salonda 4 bin sayfalık bir iddianame var; benim tabirimle çöptür. Burada Ekrem İmamoğlu mesaisi yaşanıyor. Her salonda bir kumpas var" ifadelerini kullandı. Duruşma 13 Temmuz tarihine ertelenirken davada mütalaa da açıklandı.