Ekrem İmamoğlu'ndan RTÜK'e 'Halk TV' tepkisi

Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, RTÜK'ün Halk TV'ye verdiği cezaya tepki gösterdi.

İmamoğlu şunları yazdı:

"Halk TV can çekişen demokrasi ve özgürlük adına milletimize nefestir, yaşam kaynağıdır.

RTÜK hakkımızda yapılmış binlerce yalan habere, ailelerimizi, eşimizi, dostumuzu tehdit eden, ahlaksızca yapılan yayınlara ses çıkarmazken, gerçeğin peşinde koşan basın ve yayın organlarına uyduruk bile diyemeyeceğim gerekçelerle saldırıyor.

Halk TV’ye verilen cezayı sonuna kadar kınıyorum. Halk TV’de, tüm güçlüklere rağmen gerçekleri millete ulaştırmak için emek veren gazeteci kardeşlerimle tam dayanışma içindeyim.

Ne yaparsanız yapın gerçeklerle halkın arasına duvar öremeyeceksiniz. Attığınız bu adımlar sadece iktidarınızı kısaltacak, uzatmayacak."