Ekrem İmamoğlu’ndan yurttaşlara ‘Beyoğlu’ çağrısı

CHP her çarşamba İstanbul'un bir ilçesinde yaptığı 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerinin bir yenisini yarın Beyoğlu'nda düzenleyecek.

CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, söz konusu miting için yurttaşlara çağrı yaptı.

İmamoğlu şunları yazdı:

“Seçimle alamadıkları yerleri hileyle hurdayla almaya çalışıyorlar. Bu milletin aklını ve iradesini asla küçümsemeyin.

Beyoğlu’nda, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılacağı buluşmaya bütün Beyoğlulu hemşehrilerimiz davetlidir.

27 Ağustos Çarşamba 20.30

Beyoğlu Belediyesi Önü / Şişhane Meydan”