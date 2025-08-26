Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ekrem İmamoğlu’ndan yurttaşlara ‘Beyoğlu’ çağrısı

26.08.2025 19:20:00
Haber Merkezi
CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin yarın Beyoğlu'nda yapacağı miting için yurttaşlara çağrı yaptı.

CHP her çarşamba İstanbul'un bir ilçesinde yaptığı 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerinin bir yenisini yarın Beyoğlu'nda düzenleyecek.

CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, söz konusu miting için yurttaşlara çağrı yaptı.

İmamoğlu şunları yazdı:

“Seçimle alamadıkları yerleri hileyle hurdayla almaya çalışıyorlar. Bu milletin aklını ve iradesini asla küçümsemeyin.

Beyoğlu’nda, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılacağı buluşmaya bütün Beyoğlulu hemşehrilerimiz davetlidir.

27 Ağustos Çarşamba 20.30

Beyoğlu Belediyesi Önü / Şişhane Meydan”

