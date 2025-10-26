Ekrem İmamoğlu’nun casusluk soruşturmasındaki ifadesi ortaya çıktı: “Roma’yı benim yaktığım daha gerçekçidir”

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında başlatılan “casusluk” soruşturması kapsamında, bugün Çağlayan Adliyesi’nde ifade verdi. Saat 10.55'te Çağlayan'a getirilen İmamoğlu'nun ifadesi 16.10'da alınmaya başlandı. Yaklaşık 3 saat süren ifade 18.57'de tamamlandı.

İmamoğlu, savcılıktaki ifadesinde “Casusluk benim hayatıma hakarettir. Bu suçlama bana yöneltilebilecek en ağır ve en saçma ithamdır” dedi.

ZİYARET TEBRİK AMAÇLI

İmamoğlu, soruşturma kapsamında ifadesi alınan ve daha sonra etkin pişmanlıkçı olan Hüseyin Gün’ü hatırlamadığını ancak kendisini ziyaret ettiğini Gün ve ifadesinde “manevi annem” olarak bahsettiği Seher Erçili Alaçam ile ilgil soruları da yanıtladı.

İmamoğlu, söz konusu kişileri fotoğrafı gördükten sonra anımsadığını belirterek, “Bu şahsı hatırlamıyorum. Hakkında soruşturma açıldığını öğrendikten sonra medyaya yansıyan bir fotoğraf gösterildi. O fotoğraf 2019 seçiminden sonra yapılan bir tebrik ziyaretinde çekilmişti” dedi. Fotoğraftaki diğer kişi olan Seher Erçili Alaçam için de konuşan İmamoğlu, Erçili Alaçam için “Şık giyimli, adeta evlat yaklaşımlı bir kadındı, ismini hatırlamıyorum” ifadelerini kullandı.

UYGULAMA SORUSU

Savcılığın, dijital materyallerde yer aldığı belirtilen “Wickr ME” adlı mesajlaşma uygulamasıyla ilgili sorularını da cevaplayan İmamoğlu, “Bu uygulamayı ilk kez duydum. Hiç kullanmadım, üyeliğim yoktur. ‘Mr. Mayor’ veya ‘Ekrem Başkan’ ifadeleriyle yapılan yazışmalarda benden bahsedildiğini sanıyorum ama bu yazışmalarla hiçbir ilgim yok” dedi.

Soruşturma kapsamında İBB’nin veritabanın kopyalama iddialarına yönelik ise İmamoğlu, “Söz konusu belgeyi ben yazdım. Amaç, İBB’ye ait evrak ve sistemlerin güvenliğinin sağlanmasıydı. Başka hiçbir amacı yoktu” diye konuştu.

HAYATIMDA DUYDUĞUM EN SAÇMA YORUMLAR

İmamoğlu, Hüseyin Gün’ün ve Necati Özkan’ın seçim sürecinde gizli veri analizi yaptıkları iddialarına ise hayal ürünü olarak nitelendirdi.

İmamoğlu, “Hüseyin Gün’ün anlattıkları hayatımda duyduğum en saçma yorumlardan ibarettir. 2019 seçimleri yedi ay süren bir kampanyaydı. Birinin son 15 günde gelip tüm kampanyayı yönlendirmesi akla mantığa sığmaz” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, soruşturma kapsamında CIA bağlantılı olduğu öne sürülen ‘Aaron Barr’ isimli kişiyle hiçbir ilgisinin olmadığını da belirtti:

“6 yaşında Kur’an-ı Kerim okumayı bilen biri olarak, CIA çalışanı olduğu söylenen birinin bana muhafazakarlara nasıl davranmam gerektiğini öğretmesi kadar absürt bir şey olamaz”

CASUSLUK VATAN HAİNLİĞİYLE EŞ DEĞERDİR

İmamoğlu, ifadesinin sonunda ise şunları söyledi:

“Casusluk benim için vatan hainliğiyle eşdeğerdir. Böyle bir suçlama benim hayatıma yapılmış en büyük hakarettir. Ne istihbarat örgütleriyle ne de gizli bilgiyle işim olmuştur. Komplo teorisiyle karşı karşıyayım. Roma’yı benim yaktığım daha gerçekçidir.”