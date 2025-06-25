Ekrem İmamoğlu'nun davasına ilişkin dikkat çeken anket: Yargının sunduğu delilleri ikna edici buluyor musunuz?

Ankara Araştırma ve Danışmanlık, 20-23 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirdiği ''Seçmen Gündemi'' anketini yayımladı.

28 il, 59 ilçede 2004 kişiyle yüz yüze yapılan ankette katılımcılara ''Yarın milletvekili genel seçimi olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz'' sorusu yöneltildi. Kararsızlar dağıtıldığında katılımcıların yüzde 34,6'sı CHP'yi seçti, 29,4'ü ise AKP yanıtını verdi.

DEM Parti yapılan ankette 9,3 ile üçüncü, MHP yüzde 7,6 ile dördüncü parti olurken Zafer Partisi yüzde 6,2 ile beşinci parti oldu.





ERKEN SEÇİM SORUSU

Katılımcılara sorulan ''Sizce erken seçim yapılmalı mı?'' sorusuna yüzde 57,1 ''evet'' yanıtını verdi, yüzde 34 ise ''hayır'' dedi.





HALK YARGIYI İKNA EDİCİ BULMUYOR

Tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen davaya ilişkin katılımcılara ''Yargının sunduğu dellileri ikna edici buluyor musunuz'' sorusu soruldu. Katılımcıların yüzde 30'u 'ikna edici', yüzde 57,9'u 'ikna edici değil' yanıtını verdi.





İMAMOĞLU'NUN ÜNİVERSİTE DİPLOMASININ İPTALİ

Katılımcılara ''Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasının iptalini nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusu yöneltildi. Yüzde 71,3, 'yanlış, siyasi bir karar' dedi. Yüzde 20,8 ise 'doğru, usulsüzlükler var' yanıtını verdi.

ERDOĞAN YENİDEN CUMHURBAŞKANI ADAYI OLMALI MI?

Katılımcılara AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilişkin ''Yeniden cumhurbaşkanı adayı olmalı mı'' sorusu soruldu. Yüzde 57,7 'aday olmamalıdır' dedi, yüzde 37,2 ise 'aday olmalıdır' yanıtını verdi.

İMAMOĞLU'NUN CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI

İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a karşı yarışması durumuna ilişkin katılımcılara yöneltilen soruda kararsızlar dağıtıldığında yüzde 58,6 İmamoğlu'nu tercih ederken yüzde 41,4 Erdoğan'ı tercih etti.

MANSUR YAVAŞ İLE ERDOĞAN

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan ile yarışması durumunda kararsızlar dağıtıldığında Yavaş'ın yüzde 59,4, Erdoğan'ın 40,6 oy oldığı görüldü.