Ekrem İmamoğlu'nun 'diploma' davası öncesi gerginlik: Siyasilerden tepki yağdı

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun diploması 18 Mart'ta iptal edilmiş, ertesi gün de gözaltına alınmıştı.

İBB'ye yönelik yürütülen ve bir dizi mali suçlamanın yer aldığı soruşturma kapsamında 23 Mart'ta tutuklanan İmamoğlu hakkında zincirleme şekilde "resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla açılan "Diploma Davası"nın ikinci duruşması İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nce bugün Silivri'de Marmara Cezaevi içerisindeki 4 no'lu duruşma salonunda yapılmak istendi.

ARBEDE YAŞANDI, EZİLME TEHLİKESİ GEÇİRENLER OLDU

Önceki duruşmanın yapıldığı 1 no'lu duruşma salonuna göre daha küçük olduğu belirtilen 4 no'lu duruşma salonuna bazı avukatlar ve izleyiciler alınmak istenmedi. Jandarma barikat kurdu. Sınırlı sayıda avukatın içeri girişine izin verilirken dışarıda kalanlar görevlilerle tartıştı. İçeri girmek isteyen ve aralarında avukat, milletvekili ve izleyicilerin bulunduğu grupla jandarma arasında arbede yaşandı. Ezilme tehlikesi geçirenler oldu, bir kişi bayıldı.

"ADALETİN KAĞISINA KİLİT VURULMUŞ DURUMDA!"

Yaşanan bu gelişmelere siyasilerden tepki yağdı...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci Binici: "İBB Başkanımız ve Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu'nun duruşmasını küçük salona alıp avukatları ve basını dışarıda bırakmak, hukuku ve haber alma hakkını alenen çiğnemektir. Sesinden korkuyorsunuz, fotoğrafından korkuyorsunuz, savunmasından korkuyorsunuz. Sizler de çok iyi biliyorsunuz ki; İmamoğlu yargılanmıyor, yargılıyor."

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek: "Ne avukatlar girebiliyor, ne gazeteciler, ne de halk… Adaletin kapısına kilit vurulmuş durumda! 15 buçuk milyon oy almış cumhurbaşkanı adayı yargılanıyor. Savunma hakkı yok sayılıyor, kamuoyunun gerçeği görme hakkı gasbediliyor. YAZIKLAR OLSUN. Bu ülkenin adaletini sizin insafınıza bırakmayacağız!”

"KORKUYORSUNUZ, KORKACAKSINIZ!"

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın: "Ekrem başkan diploma davasında avukatlar, gazeteciler, izleyiciler salona alınmıyor. Duruşmalara rahatlıkla girilsin (!) iddiasıyla Silivri’ye alınan duruşmada, bu kez de duruşmanın küçük salona alınması gerekçe gösterilerek kapılar duvar ediliyor. Duruşmalar aleni, Türkiye bir hukuk devleti değil mi?"

CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre: "İmamoğlu’nun fotoğrafı yasak, sesi yasak, savunması yasak… Korkuyorsunuz, korkacaksınız çünkü haklıyız ve kazanacağız!"

"İKTİDAR EKREM KORKUSUNU ARTIK GİZLEYEMİYOR"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir: "Korkudan Ekrem İmamoğlu’nun diploma davasını Silivri’deki ufacık bir salona taşımışlardı. Şu an ise avukatlar, gazeteciler, izleyiciler içeri alınmıyor. Jandarma barikat kurmuş, savunma hakkı ve kamuoyunun davayı izleme hakkı fiilen gasp edilmiş durumda.

İktidar, Ekrem korkusunu artık gizleyemiyor. Duruşmaların canlı yayınlanması talebimizi bırakın, halkın salonda bulunmasından bile korkuyorsunuz! Bu dava hukuki değil, siyasidir. İktidarın koltuğunu korumak için kurgulanmış bir siyasi hesaplaşma sahnesidir. Bu ülkenin adaletini, bir kişinin siyasi korkularına teslim etmeyeceğiz!"