Ekrem İmamoğlu'nun mesajı Kadıköy'de okundu: 'Seçim Güvenliği ve Demokrasi Platformu' çağrısı

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na abluka sonrası yurttaşlar Kadıköy mitinginde toplandı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, burada tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun mektubunu okudu.

Silivri Marmara Cezaevi'nden yurttaşlara seslenen İmamoğlu, tüm siyasi partilere çağrı yaptı.

İmamoğlu, "Tüm siyasi partilerimizi, meslek örgütlerini, sendikaları ve sivil toplum kuruluşlarını ‘Seçim Güvenliği ve Demokrasi Platformu’ oluşturarak, çok partili demokrasimize hep birlikte sahip çıkmaya davet ediyorum" dedi.

"GÜN BUGÜNDÜR..."

İmamoğlu, mesajında ayrıca şu ifadelere yer verdi:

“Milletimizin büyük iradesini temsil eden seçilmiş belediye başkanlarımız, bürokratlarımız ve onlarca çalışma arkadaşımızla birlikte, neyle suçlandığımızı dahi bilmeden aylardır özgürlüğümüzden mahrumuz. Bizi hukuksuz bir biçimde zindanlarda tutarak, suç örgütü gibi göstermeye çalışanlar, milletin iradesini gasp etmeye devam ediyorlar. Muhalif olan herkes, Türkiye tarihinin en büyük siyasi operasyonunu yaşıyor. Tam bir şeffaflık içinde gerçekleşen İstanbul il kongremizi ve partimizin kurultayını lekelemeye çalışan bu kötü akıl; yargıyı, emniyet güçlerimizi siyasi hesaplarına alet ediyor.”

“İSTANBUL İL BAŞKANLIĞIMIZI POLİS ZORUYLA KAYYUMA TESLİM ETME GİRİŞİMİNE ELBETTE SEYİRCİ KALACAK DEĞİLİZ”

“Hukuki meşruiyeti bulunmayan, siyaseten yazdırılmış bir karara dayanarak, İstanbul İl Başkanlığımızı polis zoruyla kayyıma teslim etme girişimine elbette seyirci kalacak değiliz. Her şart altında, her imkanı kullanarak direneceğiz. Partililerimizin ve milletimizin iradesine sonuna kadar sahip çıkacağız. Türkiye Cumhuriyeti; milletin dediği olsun, yöneticiler hukukun dışına çıkamasın, seçimle gelen seçimle gitsin diye kuruldu. Cumhuriyetimizi, kendini ülkenin mutlak hakimi zanneden, hanedanlaşma hayalleri kuran bir avuç insana bırakmayacağız. Milletin dediği olacak. Yöneticiler, hukukun dışına çıkamayacak. Seçimle gelen, seçimle gidecek; Gİ-DE-CEK.”

“BİR DAHA ASLA SEÇİM KAZANAMAYACAKLARINI ANLADILAR”

“Dün 102’inci yaşını kutlamış olan, Atatürk’ten yadigâr Cumhuriyet Halk Partisi, cumhuriyetin önümüze koyduğu eşitlik, adalet ve hürriyet ideallerine yürekten inananların partisidir. Biz, milletin iradesinin üzerinde hiçbir siyasi güç tanımayız. Cumhuriyet’i kuran irade, 100 yıl önce nasıl esir alınamadıysa, bugün de esir alınmayacaktır. Devletin tüm güç ve imkanlarını kendi koltuklarını korumak için seferber edenler, niyetlerini açıkça ortaya koymuştur. Bir daha asla seçim kazanamayacaklarını anladılar. Onun için, özgür ve adil seçimlerle değil, yargı ve kolluk kuvvetleri vasıtasıyla yeniden iktidara gelmeye uğraşıyorlar.”

TÜM SİYASİ PARTİ VE STK'LARA ‘SEÇİM GÜVENLİĞİ VE DEMOKRASİ PLATFORMU’ ÇAĞRISI

“Ortada; Cumhuriyetimize, demokrasimize, milletimize yönelmiş çok büyük ve çok ciddi bir teşebbüs vardır. Bu karanlık teşebbüse karşı demokrasi, adalet ve hürriyet isteyen herkes, acilen bir araya gelmeye, ortak akıl ve ortak kuvvetle hareket etmeye mecburdur. Tüm siyasi partilerimizi, meslek örgütlerini, sendikaları ve sivil toplum kuruluşlarını ‘Seçim Güvenliği ve Demokrasi Platformu’ oluşturarak, çok partili demokrasimize hep birlikte sahip çıkmaya davet ediyorum. Seçim güvenliğine ve demokrasiye yönelmiş bu büyük tehdidi demokratik yollarla bertaraf etmek, iktidarı hukuk içinde hareket etmeye mecbur bırakmak zorundayız. Bu, önümüzdeki seçimde hangi partinin ne kadar oy alacağından, hangi makama kimin seçileceğinden çok daha büyük ve acil bir meseledir.”

“GÜN, HERKES İÇİN HER YERDE ADALET VE HÜRRİYET İSTEYENLERİN BİRLEŞME, BÜTÜNLEŞME GÜNÜDÜR”

“Gün bugündür! Gün, devleti kendi tapulu malıymış gibi görenlere, milletin gücünü gösterme günüdür. Gün bugündür! Gün, demokrasiyi istedikleri zaman inip binecekleri bir tramvay gibi gören, güç ve kudret sarhoşlarını esaslı bir demokrasi tokadıyla kendine getirme günüdür. Gün bugündür! Gün, herkes için her yerde adalet ve hürriyet isteyenlerin birleşme, bütünleşme günüdür. Birleşeceğiz, bütünleşeceğiz ve bir avuç insan dışında herkesin kazandığı, herkesi mutlu eden bir zafere hep birlikte imza atacağız. Sizleri çok seviyorum. Her şey çok güzel olacak. Ekrem İmamoğlu. Silivri Zindanı.”