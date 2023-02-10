Ekrem İmamoğlu o anları izlerken gözyaşlarına hakim olamadı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, canlı yayında Kahramanmaraş merkezli deprem sonucu enkaz altında kalan bir çocuğun kurtarıldığı anları izlerken duygularına hâkim olamadı.
Kahramanmaraş'taki 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, 10 kentte ağır yıkıma yola açtı.
Türkiye, deprem yaralarını sarıyor. Herkes, afet bölgesinden gelecek umut dolu haberleri bekliyor. Depremin ardından bölgede ekiplerin yoğun çalışması sürüyor. İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, TV100 canlı yayınında gazeteci Uğur Dündar’ın konuğu oldu.
GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
İmamoğlu, canlı yayın sırasında Kahramanmaraş merkezli deprem sonucu enkaz altında kalan bir çocuğun kurtarıldığı anları izlerken duygularına hâkim olamadı. Dündar'ın da duygulandığı görüldü.
İmamoğlu, deprem sonrası bölgeye gitmiş, AKP'li eski Milletvekili Nursel Reyhanlıoğlu'nun sözlü saldırısına uğramıştı.
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