Ekrem İmamoğlu Silivri'den emeklilere seslendi: 'Geçim derdini bitireceğiz'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, tutuklu bulunduğu Silivri'deki Marmara Cezaevi Yerleşkesi'nden emeklilere seslendi.
"EMEKLİNİN GEÇİM DERDİNİ BİTİRECEĞİZ"
İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"İktidarımızda emekliliğinizi huzur içinde yaşayacaksınız. Emeklilik sisteminde yapacağımız reformla zamanında ödediğiniz sosyal güvenlik primlerinin karşılığını alacaksınız.
Aylık bağlama oranları yükselecek, ülkenin büyümesinden hakkınız olan payı alacaksınız. Ülke çapında sağlanacak ücretsiz hizmetler sayesinde sosyal hayata katılabileceksiniz. Emeklinin geçim derdini bitireceğiz."