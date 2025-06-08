Ekrem İmamoğlu, Silivri'den paylaştı: 'İstanbul'da yaptık, tüm Türkiye'de de yapacağız'

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı İmamoğlu, X hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.

"TEMİZ BİR NEFES İLE BULUŞTURACAĞIZ"

"Şehirlerimizde betonlaşma yerine, yeşil altyapı modellerimiz sayesinde doğamızın güzelliklerini tadan bir Türkiye olacağız" diyen İmamoğlu, videolu paylaşımında şu ifadeleri kaydetti:

"İstanbul’a nefes aldıran yaşam vadilerimizi bütün şehirlerimizde yaygınlaştıracağız.

“Yeşil Türkiye Seferberliği” sayesinde milletimizi hak ettiği gibi temiz bir nefes ile buluşturacağız.

İstanbul’da yaptık, tüm Türkiye’de de yapacağız."