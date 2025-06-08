Ekrem İmamoğlu, Silivri'den paylaştı: 'İstanbul'da yaptık, tüm Türkiye'de de yapacağız'

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı İmamoğlu, X hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.
"TEMİZ BİR NEFES İLE BULUŞTURACAĞIZ"
"Şehirlerimizde betonlaşma yerine, yeşil altyapı modellerimiz sayesinde doğamızın güzelliklerini tadan bir Türkiye olacağız" diyen İmamoğlu, videolu paylaşımında şu ifadeleri kaydetti:
"İstanbul’a nefes aldıran yaşam vadilerimizi bütün şehirlerimizde yaygınlaştıracağız.
“Yeşil Türkiye Seferberliği” sayesinde milletimizi hak ettiği gibi temiz bir nefes ile buluşturacağız.
İstanbul’da yaptık, tüm Türkiye’de de yapacağız."
Şehirlerimizde betonlaşma yerine, yeşil altyapı modellerimiz sayesinde doğamızın güzelliklerini tadan bir Türkiye olacağız.— Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CBAdayOfisi) June 8, 2025
İstanbul’a nefes aldıran yaşam vadilerimizi bütün şehirlerimizde yaygınlaştıracağız.
“Yeşil Türkiye Seferberliği” sayesinde milletimizi hak ettiği gibi… pic.twitter.com/ZoFLiXF5Kh