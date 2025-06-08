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Ekrem İmamoğlu, Silivri'den paylaştı: 'İstanbul'da yaptık, tüm Türkiye'de de yapacağız'

Ekrem İmamoğlu, Silivri'den paylaştı: 'İstanbul'da yaptık, tüm Türkiye'de de yapacağız'

8.06.2025 19:59:00
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Haber Merkezi
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Ekrem İmamoğlu, Silivri'den paylaştı: 'İstanbul'da yaptık, tüm Türkiye'de de yapacağız'

Silivri'de tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptığı açıklamada, "'Yeşil Türkiye Seferberliği' sayesinde milletimizi hak ettiği gibi temiz bir nefes ile buluşturacağız. İstanbul’da yaptık, tüm Türkiye’de de yapacağız" ifadelerini kullandı.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı İmamoğlu, X hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.

"TEMİZ BİR NEFES İLE BULUŞTURACAĞIZ"

"Şehirlerimizde betonlaşma yerine, yeşil altyapı modellerimiz sayesinde doğamızın güzelliklerini tadan bir Türkiye olacağız" diyen İmamoğlu, videolu paylaşımında şu ifadeleri kaydetti:

"İstanbul’a nefes aldıran yaşam vadilerimizi bütün şehirlerimizde yaygınlaştıracağız.

“Yeşil Türkiye Seferberliği” sayesinde milletimizi hak ettiği gibi temiz bir nefes ile buluşturacağız.

İstanbul’da yaptık, tüm Türkiye’de de yapacağız."

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