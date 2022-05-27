Ekrem İmamoğlu Van’da cami temeli attı

27 Mayıs 2022 Cuma, 04:00

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye eski Meclis Üyesi Erkan Erdoğan tarafından kanaat önderi ve iş insanı amcası adına Van’ın Muradiye ilçesinde yaptırılan caminin temel atma törenine katıldı.

İmamoğlu, CHP’nin bugün başlayacak Van’daki ‘Belediye Başkanları Çalıştayı’ toplantının bir gün öncesinden dün, Van’a geldi. İmamoğlu, Feritmelen Havalimanı’nda kalabalık bir grup tarafından coşkuyla karşılandı. İBB’nin de yapımına destek verdiği caminin temel atma töreninde İmamoğlu, “Van’a ilk kez geliyorum. Memleketin her noktasındaki güzelliklerin dostluğumuzu, bir arada yaşadığımızın farkında olmamızın, dilimiz, yaşam biçimimiz, etnik kökenimiz ne olursa olsun, birbirimizle yaşamanın ne kadar büyük bir mutluluk olduğunu hissedebilsek azdır” dedi. Muradiye Şelalesi’ne geçen İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu yurttaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

225 BELEDİYE BAŞKANI ÇALIŞTAYDA BULUŞACAK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlığında 11’i büyükşehir toplam 225 belediye başkanı Van’da toplanıyor. Bugün başlayacak ve 29 Mayıs’a kadar sürecek “Belediye Başkanları Çalıştayı” toplantısının ardından CHP’liler ilçelere dağılarak halkın sorunlarını dinleyecek.

Gaziantep’te ve Kayseri’de daha önce belediye başkanları çalıştayı gerçekleştiren CHP, bu kez de Van’da 225 belediye başkanı ile bir araya geliyor. Van’da yapılacak kampta da belediyelerin 31 Mart tarihinden bu yana yaptıkları çalışmalar bundan sonraki adımları da masaya yatırılacak.

Kılıçdaroğlu’nun Van’ın stratejik önemini iyi bildiğini ifade eden CHP Van İl Başkanı Seracettin Bedirhanoğlu, “Komşu illerde yaşayan hemen hemen herkesin Van’da akrabası vardır. Bu yüzden Van, bölgenin çekim merkezi halinde bir ildir” dedi. CHP’nin Türkiye’yi yönetmeye talip bir parti olduğunu belirten Bedirhanoğlu, “CHP bunu söylemleriyle değil eylemleriyle yapıyor. Seçmen bunun farkında. Kılıçdaroğlu’nun geldiği günden bu yana izlediği politika bölgede ciddi bir sempati oluşturdu. CHP’nin Van başta bölge illerinde vekiller çıkarması sürpriz olmaz” dedi.