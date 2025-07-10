Ekrem İmamoğlu yeni adresini paylaştı: 'Duvarlar bize engel değil'

Silivri Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, X hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

İmamoğlu paylaşımında, kendisine mektup göndermek isteyen yurttaşlar için yeni adres bilgilerini verdi.

"HİÇBİR MESAJ GÖZDEN KAÇMAYACAK"

"Hapishane duvarları bize engel olamaz… Sesin bana ulaşsın, birlikte yürüyelim!" diyen İmamoğlu'nun mesajı şu şekilde:

"Bundan böyle mektuplarınızı, “Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi” İstanbul birimine göndermenizi rica ediyorum. Oradaki arkadaşlarım her mektubu tek tek kayda alacak, doğrudan bana ulaştıracak. Böylece hiçbir mesaj gözden kaçmayacak, her düşünce değerlendirmeye alınacak.

CAO İstanbul Adresi: Azerbaycan Cd. No 2 C Blok, 34421 Sarıyer/İstanbul"