Ekrem İmamoğlu'na Gümüşhane'de yoğun ilgi

08 Ekim 2021 Cuma, 15:58

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kurum iştiraki İSTAÇ’ın merhum Genel Müdürü Mustafa Canlı adına inşa edecekleri, “Mustafa Canlı Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) Okulu Proje Tanıtım Programı”na katıldı.

Canlı’nın etkinlikte hazır bulunan eşi, babası ve çocuklarına başsağlığı dileyerek konuşmasına başlayan İmamoğlu, Canlı’nın, Gümüşhane ve İstanbul ile birlikte birçok kente katkı sunan görevlerde bulunduğunu belirtti. Canlı’nın adını verecekleri proje nedeniyle çok büyük bir onur yaşadığını vurgulayan İmamoğlu, “Bu güzel eğitim yuvası, onun emeğinin karşılığı olarak Gümüşhane’mize hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

“Bu dünyada insana hizmet çok kutsaldır” diyen İmamoğlu, “Yaşama hizmet, hayata hizmet, doğaya hizmet; dolayısıyla Yaradan’ın yarattığı her şeye hizmet, güzel duygulardır, güzel şeylerdir. Kıymetli Mustafa Canlı Başkanımız bunu yapmıştır. Hepimiz buna şahidiz. Gerçekten güzel bir iş yapıyoruz. İyi ki yapıyoruz. İyi ki bunu tamamlamışız. Eksik kalırdı. Allah söyletti. Hiçbir planım yoktu. Cenazesinde hissettiğim şeyi söyledim. Demek ki doğruyu hissetmişiz. Bugün de burada güzel bir işe, hep beraber ‘Bismillah’ diyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“KEŞKE EĞİTİM KURUMLARIMIZ YARIŞSA”

“Bu sürece katkı sunan bütün yönetici arkadaşlarıma, bütün teknik arkadaşlarıma ve bu sürecin olgunlaşmasına onay veren Gümüşhane Valiliği’ne, belediye başkanlığına, Milli Eğitim Müdürlüğü'ne, Sayın Vali'ye, Sayın Belediye Başkanı’na, Sayın Milli Eğitim Müdürü'ne teşekkür ediyorum” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

“İçinde bilim ve sanatın olması da ayrıca bir özel bir durum. Yüzlerce gencimizin, çocuğumuzun aynı anda burada eğitim göreceğini bilmek, beni heyecanlandırıyor. Kesinlikle önümüzdeki eğitim dönemine, bu eğitim kurumunu yetiştireceğiz. Buna söz veriyoruz. Kaliteli ve en yakışan biçimde yetiştireceğiz. İçinde, teknik aksam açısından eğitime başlaması açısından hiçbir eksiği olmayacak. Bütün eksikliklerini tamamlayarak eğitime açacağız. Türkiye'nin birçok yerinde BİLSEM okulları var. Biliyorum. Ama Türkiye'nin en başarılısı olsun diye içeriğini hazırlayıp katkılarımızı sunup, buraya, bu okulu açacağız. Eğitim kurumlarımız yarışsa, keşke eğitime hiçbir başka duygu bulaşmasa, eğitime bilim, sanat, bilgi, insan eğitimi… Yani düşünebiliyor musunuz? Bir insanın varoluşunun ana ocağı, bilim, sanat, eğitim dediğimiz bütün bu duyguları besleyen okullarımız yarışsa, öğrencilerimiz yarışsa… Bu duyguyla burayı hazırlayacağız. Hazırladık, bitirdik, Milli Eğitim'e devredeceğiz. Milli Eğitim'e devrettikten sonra da burayı unutmayacağız."

“İNSAN OLMANIN TADINI ÇIKARIYORUM”

Büyük şehirlere göç olgusunun bu tür eğitim kurumlarının çoğalmasıyla önüne geçilebileceğinin altını çizen İmamoğlu, “O bakımdan yaptığımız şey, milletimize hizmet ama aynı zamanda ülkemize yaptığımız hizmetle aslında ülkemizin büyükşehirlere sıkışmışlığına dönük, engelleyici bir hizmet olduğunu da düşünüyorum” dedi.

Yoğun bir İstanbul gündeminden Gümüşhane’ye geldiğini belirten İmamoğlu, “Sabahleyin Trabzon’da, beraber yöneticilik yaptığım, Trabzonspor'un eski başkanı rahmetli Özkan Sümer'in mezarını ziyaret ettim. Şimdi de buradayım. Bunun anlamı şu; İnsan olmanın aslında tadını çıkarıyorum şu anda. İnsan olmak ve insanca buluşabilmek, birbirini anabilmek, birbirine selam verebilmek, birbirini hissedebilmek, insanımıza dua etmek… Bu memleketin her köşesini ve bu yurdun her insanını çok seviyorum. Niye seviyorum? Çünkü bu ülkenin bir vatandaşı. Başka bir gerekçeye ihtiyacımız var mı? Var. bir de yaratılanı, Yaradan’dan ötürü sevmek. O bakımdan bu dostluğu, bu kardeşliği, bu birlik ve beraberliği inşa etme noktasında da hangi kademede olursak olalım, sorumluyuz. Ben, Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın en büyük, dünyanın sayılı ve bana göre dünyanın en güzel kenti İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanı’ysam, benim bu duyguyu bu ülkede en fazla besleyenlerden birisi olma sorumluluğum var” ifadelerini kullandı.

“ÇOCUKLARDAN VE GENÇLERDEN ENERJİYİ KELİMELERLE İFADE EDEMEM”

Mustafa Canlı BİLSEM’i, 2022’nin Eylül ayında açmayı planladıklarını kaydeden İmamoğlu, duygularını, “Sevgili Müzeyyen ablamız, kıymetli Emre, Elif ve Ebru… Bence sizi, dolu dolu teselli edecek olan yüzlerce çocuk olacak burada. Sıklıkla ziyaret edin. Onlara baktığınızda, babanızın hala hizmet elinin burada olduğunu düşünün. Onun için ne kadar gurur duysanız babanızla, kıymetli eşinizle ve evladınızla, azdır. Bu ülkenin çocuklarının gözlerinden ve gençlerin gözlerinden aldığım enerjiyi, hissettiğim duyguları kelimelerle ifade edemem. Onun için dünyanın en umutlu insanıyım. Onun için, göreceksiniz bu memlekette çok yakın zamanda her şey çok güzel olacak” sözleriyle dile getirdi.

MAÇKA’DAN TORUL’A

İmamoğlu, Canlı’nın adına inşa edilecek BİLSEM etkinliği öncesinde de bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Türk futbolunun efsane spor insanı Özkan Sümer’i, Maçka’daki mezarı başında andıktan sonra, ilçede vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlar, çay içerek soluklanan İmamoğlu’na, “Maçka seninle gurur duyuyor” ve “Trabzon’un gururu İmamoğlu” tezahüratlarıyla sevgi gösterilerinde bulundu.

Maçka’dan Gümüşhane’nin Torul ilçesine geçen İmamoğlu’na vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Vatandaşlardan gelen fotoğraf çektirme isteklerini yerine getiren İmamoğlu, bir yurttaşın talebi üzerine, yeni evlenecek çifte, cep telefonu üzerinden “video mesajla” mutluluklar diledi. Bir vatandaşın, “İmamoğlu, sanki halamın oğlu” sözleri de gülüşmelere neden oldu.

TORUL ESNAFINDAN İMAMOĞLU’NA: “GERÇEKTEN HALKIN İÇİNDE BAŞKANSINIZ”

İmamoğlu, Torul esnafına da ziyaretlerde bulundu. İmamoğlu, züccaciye dükkanı işleten bir esnafın, “İnsanlar derdi ya ‘Halkın içinden bir Başkan’; ben ilk defa gördüm sizi yüz yüze. Gerçekten halkın içinden bir Başkansınız. Sizleri tebrik ediyorum” sözlerine, “Allah razı olsun. Birlikte çalışıyoruz. İnşallah güzel duygularınızın bereketi, bu güzel ticarethanenize yansısın. Bereketiniz bol olsun. İnşallah sıkıntılı günleri hep birlikte atlatırız” yanıtını verdi. Yol üstünde toplanan vatandaşlara kısa bir konuşmayla seslenen İmamoğlu, Torul’dan Gümüşhane’ye geçti.

“BENİ BU KADAR SEVERSENİZ, SİZİ ALIR İSTANBUL’A GÖTÜRÜRÜM”

Cuma namazını, Hasanbey Caddesi üzerindeki Kemaliye Camii’nde kılan İmamoğlu, namazın ardından Gümüşhaneli vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan İmamoğlu, kendisine sevgi gösterisinde bulunan kadın yurttaşlara, “Beni bu kadar severseniz, sizi alır İstanbul’a götürürüm” şeklinde espri yaptı. Yoğun ilgi altında yürümeye çalışan İmamoğlu, bir taksi durağı önünde bir sandalye üzerine çıkarak vatandaşlara kısa bir konuşma yaptı. “Yol arkadaşlarım, Gümüşhane'ye çok kıymetli hizmetleri olan rahmetli Mustafa Canlı'nın adına güzel bir eğitim hizmetini inşallah Gümüşhane'de var edecek” diyen İmamoğlu, şöyle konuştu:

“Sizlerin sıcak karşılaması beni mutlu etmiştir. Allah hepinizden razı olsun. Güzel cuma günü, güzel Gümüşhane'mizin, benim de yaşamımın her zaman değerli bir yeri olan bu güzel şehrimizin, güzel hemşehrilerimizin yanında olmak, beni çok bahtiyar etti. İnşallah çok daha güzel günlerde, hukukun, adaletin, insanların eşitliğinin, çocuklarımızın gelecekle ilgili umudunun, gençlerimizin hiçbir zaman işsizlik sorununun olmadığı ve her birimizin eşit ve hakça bölüştüğü bir memleketin var olduğu, ticaretin bereketli olduğu günlerde yine Gümüşhane'de buluşmak dileğiyle, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Komşularınıza, herkese bizden selam, saygı iletin. Bilin ki, İstanbul'da sizi hiç mahcup etmeyecek kıymetli hizmetleri yapmakta her zaman kararlı olan bir kardeşiniz, bir hemşeriniz vardır. Kalın sağlıcakla. Sağ olun, var olun” şeklinde konuştu.

İmamoğlu, Gümüşhane caddelerinde esnaf ziyaretlerini yoğun ilgi altında gerçekleştirdi. Kentin sembolü pestil ile poz veren İmamoğlu, bir lokantada kendisine ikram edilen hamsi tavadan tattı.

TEKKE’DE ATLI KARŞILAMA

İmamoğlu, Gümüşhane Merkez’e bağlı Tekke beldesi girişinde, ellerinde Türk bayrağı olan atlı vatandaşlarca karşılandı. Vatandaşların ikramlarından tadan İmamoğlu, çay eşliğinde sohbetler gerçekleştirdi, onlarla birlikte halay çekti.