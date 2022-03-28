Ekrem İmamoğlu'na suikast mektubunun ortaya çıkmasının ardından soruşturma başlatıldı

28 Mart 2022 Pazartesi, 22:19

Gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu'nun 'İmamoğlu’na suikast mektubu' başlıklı köşe yazısında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yapılan suikast bildirimini anlatmıştı.

Terkoğlu, Danıştay cinayeti davasından tutuklanan ve Edirne Cezaevi'nde bulunan Osman Yıldırım'ın İmamoğlu'na yönelik bir suikast bildiriminde bulunduğu söylemişti.

Danıştay 2. Daire Üyesi Mustafa Yücel Özbilgin'in yaşamını yitirdiği ve 4 kişinin yaralandığı 17 Mayıs 2006'da düzenlenen silahlı saldırının faillerinden Osman Yıldırım "kasten öldürmeye yardım" suçundan 14 yıl 2'şer ay, 4 kişinin "öldürülmesine teşebbüse yardım" suçundan da 25'şer yıl olmak üzere toplam 39 yıl 2'şer ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

SUİKAST İDDİASI



Halen Edirne F tipi kapalı cezaevinde hükümlü bulunan Yıldırım, 31 Ocak 2022'de cezaevi müdürlüğüne bir ihbar mektubu gönderdi.

Yıldırım mektubunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik suikast düzenleneceğini ileri sürmüştü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar mektubunun İBB'ye ulaşmasının ardından İmamoğlu'nun avukatlarından Kemal Polat İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Valiliği'ne konu ile ilgili şikayette bulundu.

Şikayetin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.