Ekrem İmamoğlu'ndan AKP'nin 'mülakat' vaadine yanıt: 21 yıl sonra mı aklınıza geldi?

Yayınlanma: 15.04.2023 - 11:53

Güncelleme: 15.04.2023 - 12:35

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Giresun'da yurttaşlarla buluştu.

AKP'nin seçim vaatleri arasında yer alan "Mülakatı kaldıracağız" açıklamasını değerlendiren İmamoğlu, "21 yılda kaç milyon kişilik hukuksuzluk yaptınız, hakkını yediniz? 21 yıl sonra mı aklınıza geldi 'Artık mülakat yok' demek" dedi.

Gençlere de seslenen İBB Başkanı İmamoğlu, "Mutlaka oy kullanın" çağrısı yaptı.

İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

-Siz, acaba 21 yılda kaç milyon kişilik hukuksuzluk yaptınız, hakkını yediniz? 21 yıl sonra mı aklınıza geldi 'Artık mülakat yok' demek.

-Biz liyakata önem vereceğiz.

-Biz memleketimizin evlatları ile bu ülkeyi yöneteceğiz.

-Sadece bir avuç insan ile ülkeyi yönetme devrine son vereceğiz. Onlara 'Evinize gidin hadi, güle güle' diyeceğiz.

-Gençlerimiz hayallerini artık bu topraklarda kurmuyor.

-Biz bu şehrin her katma değerini yücelteceğiz.

-İnsanları kandırdıkları bu döneme son vereceğiz.

-Ne demişlerdi 'Bunlar gelince yardımları keserler'. Biz ne yaptık; 5 katına çıkardık.

-Biz insanlarımızı zengin yapmaya, üretmeye ve ürettirmeye geliyoruz.

GENÇLERE SESLENDİ: MUTLAKA OY KULLANIN!

-Gençler, hiçbirinizin hakkınızı yedirmeyeceğiz. Gençlerimizin sesinin kısıldığı değil, sesinin gür çıktığı bir Türkiye var edeceğiz.

-Bu ülkenin teminatı olan gençlerimiz, mutlaka ve mutlaka oy kullanın.

-Bunun bir revizyon dönemi olduğu; bir kişinin değil milletin dediğinin olduğu, devletin vatandaşa gücünü değil şevkatini gösterdiği bir dönem geliyor.

-Konuşurken döver söver gibi değil, güleryüzlü bir dönem geliyor.

-Bir yöneticinin vatandaşa haddini bildirdiği değil, vatandaş karşısında haddini bildiği bir sistemdir Cumhuriyet.

-Bizimle görüşemiyor bile. Ekrem İmamoğlu CHP'li, Millet İttifakı'nın belediye başkanı...

-Devletin, memleketin partisi olur mu ya? Bir belediye başkanı seçildikten sonra, rozetini çıkarır milletine hizmet eder.

-Size söz veriyoruz: Kurumsal ayrışmayı da partizanlığı da söküp atacağız.

-Çok çalışacağız, adil olacağız.

-Bayramı yaşamayı bile halkımıza hayal ettirdiler.

-Bunlar vermeyebilir, ama sonraki bayram ikramiyesini, 13. Cumhurbaşkanımızın vaadi gibi 15 bin TL olarak vereceğiz.

Ayrıntılar geliyor...