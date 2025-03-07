Ekrem İmamoğlu'ndan Ataol Behramoğlu ve Kadir İnanır'a sürpriz ziyaret

Yayınlanma: 07.03.2025 - 13:38

Güncelleme: 07.03.2025 - 13:38

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Üsküdar'daki Romatem Hastanesi'nde tedavileri devam eden usta şair ve gazetemiz yazarı Ataol Behramoğlu ile sinemanın usta isimlerinden Kadir İnanır'ı ziyaret etti.

Ziyarette, hastane içinde kurulan Kadir İnanır Sinema ve Kültür Merkezi'nin de açılışı yapıldı. Ziyarette İmamoğlu'na Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş da eşlik etti.

Uzun bir zaman sonra ilk kez kameralar karşısına çıkan İnanır, açılış sırasında İmamoğlu ile de sohbet etti.

Ekrem İmamoğlu, hastanede tedavi gören Ataol Behramoğlu'ya da ziyarette bulunup usta şair ve yazarla sohbet etti.