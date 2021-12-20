Ekrem İmamoğlu'ndan 'kur artışı' tepkisi
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İBB bütçesine bugün itibari ile yansıyan 15.2 milyar lira ek faturayı merkezi yönetimden talep ediyoruz" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Kurdaki artış nedeniyle İBB bütçesine bugün itibari ile yansıyan 15.2 milyar lira ek faturayı merkezi yönetimden talep ediyoruz" açıklamasını yaptı.
İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Kurdaki artış nedeniyle İBB bütçesine bugün itibari ile yansıyan 15.2 milyar lira ek faturayı merkezi yönetimden talep ediyoruz. İktidarın ısrar ettiği yeni ekonomi politikası tutarsa İBB olarak aldığımız parayı hazineye geri aktarmaya söz veriyoruz"
Kurdaki artış nedeniyle İBB bütçesine bugün itibari ile yansıyan 15.2 milyar lira ek faturayı merkezi yönetimden talep ediyoruz. İktidarın ısrar ettiği yeni ekonomi politikası tutarsa İBB olarak aldığımız parayı hazineye geri aktarmaya söz veriyoruz.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) December 19, 2021
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