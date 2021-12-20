Ekrem İmamoğlu'ndan 'kur artışı' tepkisi

20 Aralık 2021 Pazartesi, 07:35

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Kurdaki artış nedeniyle İBB bütçesine bugün itibari ile yansıyan 15.2 milyar lira ek faturayı merkezi yönetimden talep ediyoruz" açıklamasını yaptı.

İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kurdaki artış nedeniyle İBB bütçesine bugün itibari ile yansıyan 15.2 milyar lira ek faturayı merkezi yönetimden talep ediyoruz. İktidarın ısrar ettiği yeni ekonomi politikası tutarsa İBB olarak aldığımız parayı hazineye geri aktarmaya söz veriyoruz"