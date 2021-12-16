İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 299.8 milyon Euro’luk dış borçlanma yetkisi

16 Aralık 2021 Perşembe, 22:03

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi aralık ayı oturumlarının son birleşimi Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında toplandı. Oturumda, İBB yönetiminin dış borçlanma talepleri de görüşüldü.

Meclis'te, Kirazlı Halkalı Metro projesi ve Sultançiftliği-Habibler Tramvay Hattı'nda kullanılmak üzere 34 araç alımı için İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na 299 milyon 800 bin Euro'luk dış borçlanma yetkisi verildi.

DIŞ BORÇLANMA TALEBİNE ONAY

İBB Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Finansman Müdürlüğü'nün Kirazlı Halkalı metro hattı için 242 milyon euro dış borçlanma talebi karara bağlandı. İBB'nin cari borç tutarının, borçlanma haddini aşması sebebiyle borçlanmanın, çok taraflı yatırım ve kalkınma bankaları ile yabancı devlet kuruluşlarından doğrudan veya İller Bankası aracılığıyla yapılması şartıyla İBB Başkanı'na yetki verilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

Edirnekapı-Sultançiftliği-Habibler Tramvay Hattı'nda kullanılmak üzere 34 adet araç alımı için 57 milyon 800 bin euro dış borçlanma talebi de İBB Meclisi'nde onaylandı. Böylece, raylı hatlar için toplam 299 milyon 800 bin Euro dış borçlanma yapılabilmesi için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yetki verildi.