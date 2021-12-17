İmamoğlu: Askıda Fatura’da destek miktarı 60 milyonu geçti

17 Aralık 2021 Cuma, 07:29

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) pandemi döneminde başlattığı ‘Askıda Fatura' uygulaması devam ediyor.

İMAMOĞLU’NDAN AÇIKLAMA

İBB Başkanı İmamoğlu, Askıda Fatura'ya desteğin 60 milyon TL'yi geçtiğini duyurdu.

İmamoğlu, “Ekonomik krize karşı İstanbul'da güçlü bir dayanışma ve kardeşlik ağı var. Askıda Fatura'da destek miktarı 60 milyonu geçti” diyerek tüm vatandaşları uygulamaya davet etti.

Ekonomik krize karşı İstanbul’da güçlü bir dayanışma ve kardeşlik ağı var.



Askıda Fatura’da destek miktarı 60 milyonu geçti. Sen de paylaş, dayanışmayı güçlendir;https://t.co/WHfuHxECSm pic.twitter.com/rqdoWAisVV — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) December 16, 2021

İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde döviz kuru nedeniyle artan fakirleşmeye karşı sosyal yardımları artırma kararı aldıklarını duyurmuştu.

İBB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nın (BİDB) hayata geçirdiği ‘Askıda Fatura' projesi Amerika merkezli IDC CIO 2021 ödülleri de dahil 6 ödül almıştı.