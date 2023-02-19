Ekrem İmamoğlu'ndan sert tepki: 'Bu yanlıştan acilen dönün'

Yayınlanma: 19 Şubat 2023 - 10:09

Güncelleme: 19 Şubat 2023 - 10:14

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, depremin ardından Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarında kalan öğrencilerin, odalarını boşaltmaları istenmesi ve üniversitelerde uzaktan eğitim kararı alınmasına sert tepki gösterdi.

İmamoğlu, "Bu yanlıştan acilen dönün" çağrısı yaparak şunları söyledi:

"Aileler çocuklarına ev kiraladı, yurda yerleştirdi. Şimdi, milyonlarca üniversiteli adeta yurtlarından kovuluyor, evlerden ayrılmak zorunda kalıyor, yollara düşüyor, masraf yapıyor. Pandemide 1.5 yıl harcanmıştı, şimdi buna bir dönem daha ekleniyor."