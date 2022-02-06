Ekrem İmamoğlu'ndan 'Süleymaniye Camisi' açıklaması

06 Şubat 2022 Pazar, 18:42

Kanuni Sultan Süleyman adına Mimar Sinan tarafından tarihi yarımadada 1551-1557 yılları arasında inşa edilen Süleymani Camii'nin hemen önünde yükselen inşaat tepkilere neden olmuştu.

İBB HAREKETE GEÇMİŞTİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Süleymaniye Camii’nin görünümünü etkileyen yapı için acil durdurma istemişti. Koruma Bölge Kuruluna başvuran İBB, yapı projesinin yürürlükteki imar planına ve yönetmeliğe aykırı olduğunu belirtmişti.

VAKIF AÇIKLAMA YAPTI

Süleymaniye Camii'nin önündeki inşaata ilişkin Bilal Erdoğan'ın başkanlığındaki İlim Yayma Vakfı yazılı açıklama yaptı. Vakıftan yapılan açıklamada, “Süleymaniye'nin silüetinin korunması için üzerimize her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduğumuzu beyan ederiz” ifadeleri yer aldı.

İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Süleymaniye Camii'nin önündeki inşaata dair sosyal medya hesabından açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, binanın yapıldığı parsel ve adanın onaylı olduğu söylenen avan projesinin İBB tarafından onaylanmadığını söyledi.

İmamoğlu'nun açıklaması şu şekilde: