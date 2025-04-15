Ekrem İmamoğlu'ndan yeni mesaj: Unutmayın... Millet büyüktür!

Yayınlanma: 15.04.2025 - 00:30

Güncelleme: 15.04.2025 - 00:30

Tutuklu bulununan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'ndan mesaj geldi.

CHP İzmir Milletvekili Salih Uzun'un sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda İmamoğlu şu ifadelere yer verdi:

"Kendisini her şeyin sahibi olarak gören akla sesleniyorum. Milletle inatlaşma. 105 yıldır bu topraklarda 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' prensibi ile ayyıldızlı Türk Bayrağı dalgalanıyor! Unutmayın... Millet büyüktür!"