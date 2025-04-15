Ekrem İmamoğlu'ndan yeni mesaj: Unutmayın... Millet büyüktür!

CHP İzmir Milletvekili Salih Uzun'dan, Ekrem İmamoğlu'ndan aldığı mesajı yayımladı. İmamoğlu mesajında, "Kendisini her şeyin sahibi olarak gören akla sesleniyorum. Milletle inatlaşma" ifadelerine yer verdi.

Ekrem İmamoğlu'ndan yeni mesaj: Unutmayın... Millet büyüktür!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 15.04.2025 - 00:30

Tutuklu bulununan CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'ndan mesaj geldi.

CHP İzmir Milletvekili Salih Uzun'un sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda İmamoğlu şu ifadelere yer verdi: 

"Kendisini her şeyin sahibi olarak gören akla sesleniyorum. Milletle inatlaşma. 105 yıldır bu topraklarda 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' prensibi ile ayyıldızlı Türk Bayrağı dalgalanıyor! Unutmayın... Millet büyüktür!"


Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #mesaj #Salih Uzun

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